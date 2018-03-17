【有血有淚】盧世祥新書《台灣的恩人群像錄》　述說「俠義的史詩故事」

（台灣英文新聞／宇妍 台北採訪報導）由資深新聞工作者盧世祥先生創作的新書​《台灣的恩人群像錄》發表會，今(17)日下午在台北市南京東路「台灣國際會館」舉行，現場座無虛席。

這場發表會以研討會方式進行，由王南傑牧師、張富美教授、張慶惠董事長、陳永興先生依序發表心得，再由盧世祥先生總結。

（台灣英文新聞／宇妍 攝影）

盧世祥說，這本書是他身為一個資深新聞工作者向歷史學習、嘗試善盡台灣記者本分的寫作報告。希望經由本書的拋磚引玉，讓更多台灣人探究深思「我們從哪裡來？」「我們是誰？」「我們往何處去？」的基本認同問題；並期待有識之士從不同的領域書寫介紹更多「台灣的恩人」，讓國人一起感念這些外國人士，為我們這片土地和人民所貢獻的動人事蹟，進而有助台灣在各項挑戰中奮力前行。

《台灣的恩人群像錄》由允晨文化出版，是作者盧世祥先生繼2015年《多桑的世代》之後，身為台灣新聞工作者個人自我追尋「我從哪裡來？」「我是誰？」的另一作品。彭明敏、黃昆輝、歐瑞耀都為這本書寫序推薦。

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本書所記述的，是台灣從十九世紀中葉對外開放後，曾經在各方面協助台灣的外國人士。從馬雅各、馬偕等傳教士寫起，描述30多位和台灣原本沒有直接利害關係的外國人，出自各種理想，以各種方式，扮演不同角色，對台灣無私地奉獻。

全書敘述他們以醫者、啟蒙者、探索者、介紹者、救援者、民主促進者、 記錄者的身份，義助台灣的感人故事。正如台灣民主先驅彭明敏教授在推薦序言所說，這本書所記述的，是「俠義的史詩故事」。

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彭明敏教授當年在特務24小時監視中，如何神奇地逃離台灣？馬偕、甘為霖在傳教行醫之際，如何觀察記錄十九世紀末葉的台灣人文社會自然景觀？蘭大衛、蘭大弼父子婆媳「醫門四傑」，如何以「切膚之愛」和「洗腳精神」服務中台灣，留下「南門媽祖宮，西門蘭醫生」的民間傳頌？

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此外史溫侯、史蒂瑞、謝孝同，如何探索發現福爾摩沙山川動植物之美，使美麗之島名實相副？在二二八、美麗島等台灣重大歷史事件中，葛超智、柯普蘭等如何記錄關鍵過程，使真相大白於世？有多少外國義人如郭佳信、三宅清子、梅心怡為台灣人權救援犧牲奉獻，遭威權當局驅逐出境？還有美國國會的「台灣四劍客」如何仗義執言，促成台灣的民主自由安全？《台灣的恩人群像錄》對此都有探究和介紹。

同樣有意思的，本書還介紹馬雅各如何艱辛開創長老教會，並興辦台灣現代化教育。巴克禮如何創立台灣第一份報紙？馬偕和史蒂瑞如何描繪原住民「令人毛骨聳然」的獵人頭習俗？唐能理如何把台灣的媽祖、土地公、註生娘娘、保生大 帝等眾神介紹給美國大眾，並安排素人畫家洪通轟動一時的畫展？

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其他內容還包括遭誣陷捲入林義雄家血案的「大鬍子」家博，如何為台灣歷史正名正義？從甘惠忠、譚維義、葛玉霞到天主教靈醫會、瑞士白冷會的歐美人士，如何終身奉獻台灣的窮鄉僻壤而選擇當台灣人？

盧世祥今天還透露，這本書是他寫作三部曲之一，第一部曲是2015年出版的《多桑的世代》 。今天發表的《台灣的恩人群像錄》 是二部曲。未來將有第三部曲出現，書名將是《台灣國民的性格》，探討「我是誰？」的問題。

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