牙醫：兒童牙膏選錯了根本無法預防蛀牙

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為了強化家長對兒童牙齒保健的認知，衛生福利部與牙醫師公會全國聯合會共同舉行記者會，宣導使用氟化物防齲的重要性。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中表示，氟化物防齲方法大致分為系統性與局部性運用兩大類，系統性運用方式是使氟化物攝入人體，發揮低劑量長期之效益，如食鹽加氟；局部性運用方式則是讓氟化物停留於口腔中，直接針對牙齒或牙菌斑發揮防齲效益，如：塗氟漆、使用含氟牙膏等。

依據實證研究，牙齒塗氟可以降低乳齒齲齒率37%、恆齒齲齒率43%。在各種氟化物防齲方法中，含氟牙膏又是其中最親民、最容易使用的防齲工具。但許多家長怕小孩「吞牙膏」的行為會影響健康，多會選擇可以食用的牙膏，但牙醫師表示，牙膏所含的氟化物若低於1000ppm，等同沒有用牙膏刷牙。

根據最新牙科實證醫學研究顯示：含氟牙膏之氟化物濃度必須超過1000ppm才具防齲功效，使用1000~1250ppm含氟牙膏可降低23%的齲齒率。

民眾在使用含氟牙膏時注意事項如下：

1. 含氟牙膏的含氟濃度建議要至少1000 ppm。

2. 每天至少使用2次含氟牙膏、每次至少2分鐘效果最佳。

3. 兒童使用含氟牙膏用量建議由家長幫忙擠壓，3歲以下每次最多米粒大小；3 到 6 歲兒童則建議每次最多使用豌豆大小。

此外，重視口腔衛生保健從日常做起！例如，民眾刷牙時可使用含氟牙膏、學齡前兒童可每半年至牙科醫療院所接受專業塗氟、國小學生可搭配校園含氟漱口水計畫等，另料理時更可選用含氟化物食鹽。