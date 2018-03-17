拚鋼鋁關稅豁免 經濟部：將派官員赴美

（中央社記者朱則瑋台北17日電）美國政府加重課徵鋼鋁關稅，經濟部今天表示，確定會派國際貿易局、工業局等官員前往美國了解，掌握狀況並擬定因應方案，但具體時間和行程還不確定。



美國總統川普8日簽署命令，將於23日開始對進口鋼鋁分別課徵25%與10%關稅，但新措施不適用於加拿大和墨西哥，且美國在安全和貿易上的夥伴還可以談判爭取豁免。



為爭取豁免，駐美代表處官員透露，政府將派遣高階經貿官員於23日前訪問華府，拜會包括美國貿易代表署（USTR）、商務部等相關部會，和美方溝通鋼鋁關稅豁免，說明台美經貿關係，以及台灣身為美國安全夥伴的重要性。



經濟部常務次長王美花今天向中央社記者說，鋼鋁課重稅對國內產業絕對會有影響，的確有規劃派國際貿易局或工業局等官員前往美國，以實際了解狀況及細節，但時間及行程都還沒有確定。



王美花指出，雖然美國已確定要課鋼鋁重稅，但有兩種例外情形，第一就是個別國家豁免，像是加拿大、墨西哥都有拿到豁免資格；另一種則是由美國當地產業提出，這就得要台灣企業跟美國買主去爭取。不過，這兩種的方式、細節及條件都還要去釐清了解，才能確切掌握情勢。