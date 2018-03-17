管中閔再爆爭議 涉違法到中國兼職

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理報導）台大新校長風波不斷，教育部至今未核定台大新校長人事案，而管中閔又被踢爆長期到中國違法兼職，引發爭議。

台大校長遴選會在1月5日選出中央研究院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出擔任企業獨立董事、論文案等爭議，教育部至今仍未核定管中閔人事案。不過昨日被爆料在中國廈門大學、西安交大和華中科技大學任教惹議。

引述《自由時報》報導，台大教授管中閔從2005年起就至中國的廈門大學、華中科技大學、西安交通大學等校兼職，但他這些年來歷任中研院、政府部門及台大等公職，疑似都未經過申請，昨中研院調查後，確定管在中研院服務期間沒有申報中國兼職紀錄，涉違法兼職。

自由時報記者越洋致電廈大王亞南經濟研究院查詢；該院人員證實，管中閔負責國際學生的金融博士學位課程等，每年約到廈大二、三次，一次約待一個月，「今年應該會照往年一般，繼續授課」。事實上，不僅廈大，管中閔還至華中科技大學、西安交通大學等校兼職。

報導中提到，教育部強調，依據教育人員任用條例、公立各級學校專任教師兼職處理原則等法令，我公立大專校院的現任專職教授不能去中國的大學任教，專任或兼職都不行。至於學術性交流，則須依兩岸人民關係條例規定，台灣的學校要和中國學校簽約合作，須呈報教育部等單位實質審查。