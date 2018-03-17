世界最長時間彩虹高掛文化大學 獲金氏世界紀錄認證

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）中國文化大學去年11月30日觀測到彩虹高掛陽明山之美景，時間長達約9小時，打破英格蘭約克郡韋瑟比於1994年下的紀錄，今（17）日正式獲得金氏世界紀錄認證。

引述《中央社》報導，根據文大的紀錄，去年11月30日當天，清晨6時57分彩虹出現在西北側天空，中午時下降到北邊山谷，再上升到東北側天空，一直到下午3時55分間都清晰可見。

大氣系周昆炫教授指出，位於陽明山區的文化大學這次在地理位置、地形與天氣條件都合適的情況下，才能出現這麼長時間的彩虹。彩虹的形成需要水氣與陽光，11月底正值秋冬季節，東北季風盛行，將海面上的水氣帶往陽明山所在的大屯山山脈。

11月30日的東北季風適當的風速帶來足夠的水氣，以及逆溫層的存在，使得大量的水滴凝結聚集在文大東北側的山頭，但又讓南側地區保持晴朗的天氣，陽光得以灑入雲滴而形成彩虹。

周教授說，陽光入射水滴的方向和我們觀測到彩虹的方向有42度的夾角，時間愈接近中午，彩虹相對於地平線的仰角會愈低，甚至會落在地平線之下，這也是一般平地無法看見超持久彩虹的原因。

但因為文大位於陽明山上，彩虹低於地平線時正巧落在山谷中，從校區往山谷的方向依舊能夠觀測得到，因此當天從清晨到傍晚，彩虹就從文大西北邊的天空，移動到北邊的山谷，再移動到東北邊的天空，完成這趟長達9小時的旅程。

金氏世界紀錄認證官John Garland（中）上午在文化大學頒發授證書給文化大學代理校長王淑音（前左4）、大氣科學系 主任曾鴻陽（前右4），並與來賓們合影。（中央社）

大氣系曾鴻陽主任指出，此次長達9小時的彩虹觀測，除了讓我們驚豔於大自然的魅力之外，更讓我們對於彩虹有更多認識。

文大彩虹觀測研究團隊也開始投入嶄新的彩虹學理觀測驗證及彩虹天氣條件預測的相關研究，希望讓這臺灣獨有的大氣光學現象得以持續在科學研究及民生應用上有更多的亮點！

文大表示，這道彩虹觀景區可望成為台北的新地標，因此，台北市政府日前已派《熊讚》來文大取景，拍攝相關宣傳影片，讓《熊讚》與文大地景彩虹合影。

《熊讚》與文大地景彩虹合影。（圖片擷取自文化大學官網。）