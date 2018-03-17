日首屆世界女子圍棋大賽 台灣選手黑嘉嘉獲亞軍

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本首度舉辦的世界女子圍棋大賽、2018扇興盃世界女子最強戰，昨（16）日舉行冠亞軍賽，代表台灣出賽的7段棋士黑嘉嘉，輸給中國棋士於之瑩，拿下亞軍。

日本首度舉行的世界女子圍棋大賽、2018扇興（SENKO）盃世界女子最強戰，14日起一連舉行3天，被譽為「圍棋女神」的黑嘉嘉14日在8強戰先擊敗日本棋士牛榮子，15日4強賽再贏日本棋士藤澤里菜，進入冠亞軍之爭。

黑嘉嘉與於之瑩的賽局從日本時間上午10時30分開始，中間不休息，一路賽到下午約2時，才因為黑嘉嘉用完5次讀秒時間，在第125手時「超時負」。

黑嘉嘉賽後受訪時表示，距離上次進入世界女子大賽決賽，應該有7、8年了，所以這次能夠進入決賽，「真的還蠻開心的」。

回顧今天棋局過程，黑嘉嘉說，自己在中間有一步棋走得有點過早，後來那步棋走完後，整盤就變得很薄，就不太好下。她說，這幾天身體一直都有些不舒服，且賽事連續進行3天，每場賽事中間不封盤，其實還蠻辛苦的。

黑嘉嘉曾多次來日本比賽，談到跟日本棋士對奕經驗說，過去比較常跟謝依旻及藤澤里菜兩人下棋。

她說，現在世界賽都偏向節奏比較快，而日本國內賽的節奏偏向比較慢，因此日本棋士在世界賽可能會辛苦一些。

此次比賽第1名的選手可獲得獎金1,000萬日圓，第2名300萬日圓，第3名200萬日圓，第4名100萬日圓。

台灣棋院女子職業7段棋士、23歲的黑嘉嘉是台澳混血兒，6歲學棋，14歲成為職業棋士，外貌及實力兼具，被譽為「圍棋女神」，近年來還跨足演藝界。