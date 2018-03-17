首次在國際賽中鍍金 余艾玟：我要拼亞運

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 台灣空氣槍好手余艾玟昨(16)日在馬來西亞舉辦的世界大學射擊錦標賽中在10公尺空氣手槍的項目中以總分237.6分拿下金牌。這也是她首次在國際賽中奪金。



10公尺空氣手槍是國際射擊運動聯盟的射擊比賽項目之一，也是奧運會五項手槍射擊項目的其中一項。與10米氣步槍相似，女生需要在50分鐘內完成40發而男生需要在75分鐘內完成60發。

余艾玟16日先在女子10公尺空氣手槍資格賽，以總分383分、排名第四晉級決賽，決賽中她再以總分237.6分射下金牌。

經歷過兩次奧運洗禮的余艾玟在昨日受訪時提及自己在賽前的狀況不甚理想。因此昨日成功拿下金牌之後，她想要感謝自己的啟蒙教練郭喜重在她運動生涯中的協助以及支持。她受訪時說到自己的心情會隨著槍枝的狀況而定。因此如果槍枝不好，會影響到她的情緒。

拿下首面國際賽金牌，余艾玟感謝啟蒙教練郭喜重的指導，和中華奧會主席林鴻道、白天鵝建設的支持。此外，她要特別感謝領隊張文育教練在賽前給予她適時的提點以及鼓勵，這讓她好好沈澱自己的心情並在賽前設定好自己在比賽中的方向的。她坦言在上一屆的世界大學射擊錦標賽中，自己的心態以及技術還沒達到自己的標準，這次也有明顯的改善與進步。在感謝大家之餘，她也不忘感謝自己，因為對這項運動的熱愛能夠讓她一直不斷努力突破自己，讓她順利收下國際賽中的首面金牌。

余艾玟目前就讀於國立臺灣師範大學運動競技學系三年級。她將在19日返台，繼續為接下來的賽事做準備。余艾玟分別在4、5月即將赴韓國以及美國參加世界盃，不過她也說到：「這些都是為2018年的亞洲運動會做準備。我希望以自己的最佳狀態幫助台灣奪牌。」