台灣旅行法川普簽了！外交部表示感謝

（台灣英文新聞/施家恩丶鄧佩儒台北報導）美國總統川普16日傍晚以簽署的方式，讓《台灣旅行法》生效，成為美國法律。外交部周六上午表示感謝美國川普總統簽署臺灣旅行法案，並將持續深化兩國各領域及各層級的合作夥伴關係，共同攜手促進區域的和平及穩定。

美國聯邦參議院及眾議院分別於一月及二月間通過臺灣旅行法案（H.R.535），完成國會立法程序後，該法案由美國川普總統於美東時間3月16日正式簽署生效。該法鼓勵美國政府增進臺美雙邊官方交流層級，進一步提升臺美關係。外交部對美國行政及立法部門所展現的善意及支持表達誠摯歡迎及感謝。

外交部指出，川普總統上任迄今，美國行政部門頻繁派遣相關部會資深官員來臺，參與商務、文教及「臺美合作暨訓練架構」（GCTF）等相關活動，使雙方實質合作關係更加緊密。外交部對美國國會友人的善意，以及川普政府的友好作為表示肯定與感謝。

外交部也說，將持續秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切聯繫溝通，持續深化兩國各領域及各層級的合作夥伴關係，共同攜手促進區域的和平及穩定。

關於川普總統簽署台灣旅行法案生效一事，總統府發言人林鶴明表示，感謝美國國會通過台灣旅行法，也感謝美國川普總統簽署讓該法生效。接下來會與美國行政部門密切合作，讓台美關係能更為強健，也共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。