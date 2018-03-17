台灣旅行法川普簽了 鼓勵美台各級官員互訪

（中央社記者鄭崇生華盛頓16日專電）美國總統川普今天傍晚以總統簽署的方式，讓「台灣旅行法」生效，成為美國法律。

「台灣關係法」與「台灣旅行法」成為美台關係中的法律文件，而行政部門未來的執行程度與態度，則最關鍵。

白宮稍早公布，川普今天簽署5個法案，包括法案案號為H.R. 535的台灣旅行法生效，「鼓勵美台之間所有層級互訪」的台灣旅行法，16日成為美國法律。

台灣旅行法在聯邦參、眾兩院皆以無異議的方式通過，美國國會5日將法案送交白宮，按照美國立法程序規定，扣除星期天，川普在白宮收到法案的當天結束午夜零時、也就是6日起算的10日內，川普簽署法案就生效，而正值國會開議期間，就算川普未簽署，法案也將於美東時間16日自動生效，成為法律，除非川普在今天動用總統的否決權，將法案退回國會。

按照慣例，美國總統對兩院高度有共識的法案，動用否決權的可能性微乎其微，而外界原先預料，白宮可能會以不動聲色的方式，讓法案自動生效，然而，白宮傍晚公布，川普今天是以總統簽署的方式，讓法案生效。

白宮公開清楚的做法，傳達美國行政部門、尤其是白宮的態度，接下來就看相關部門的執行程度。（編輯：徐睿承）1070317

台旅法生效 卜睿哲：不具約束力

（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）美國總統川普今天簽署台灣旅行法，正式立法生效。前美國在台協會主席卜睿哲表示，這項法案對行政部門沒有約束力，總統已有這類權力。

台灣旅行法（HR 535）在經過美國國會無異議通過後，於5日將法案送交白宮。川普今天簽署後，台灣旅行法正式生效。這項法案鼓勵美台各層級官員互訪。

美國與中華民國終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國過去雖曾派閣員訪台，但通常避開敏感的國防、外交官員，多以商務、教育等方面交流為主。

對此，卜睿哲（Richard Bush）日前回覆中央社郵件時表示，這項立法對行政部門不具約束力，事實上美國總統已經有權力可以指派高階官員前往台灣訪問，過去美國政府也曾派出內閣級官員赴台。

卜睿哲認為，廣泛的問題在於川普希望如何強化台美關係。

前美國國防部官員包士可（Joseph Bosco）在法案生效前於「真實世界」（Real Clear World）網站撰文指出，川普應該親自簽署這項法案，以彰顯他對台灣民主的熱情。他認為，這是個依循台灣關係法對台灣明確承諾的適當時機。（編輯：徐睿承）1070317