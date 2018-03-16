外交部：台菲漁業會議順利落幕　兩國將持續增進漁務合作

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）台灣與菲律賓自2015年簽署漁業執法合作協定後，定期開技術工作小組（Technical Working Group, TWG）會議，就漁業合作議題等交換意見，外交部今（16）日表示，第四次的TWG會議於週一（12）在台北順利舉行。

外交部今日發布新聞稿，表示此次TWG會議中，台灣及菲律賓主管機關就兩國重疊水域內的執法安排、通報機制、資訊交換及遏止非法捕魚（IUU）等議題深入交換意見，以降低兩國漁業衝突，並增進漁務合作。

在《台菲有關促進漁業事務執法合作協定》架構下成立的技術工作小組會議，此次是由台灣駐菲律賓代表林松煥大使及菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處副主席留文克（Gilberto F. Lauengco）共同主持，雙方漁務機關亦有與會。

外交部並指出，雖然兩國同意增進漁務合作，雙方仍未就菲律賓所主張的鄰接區內執法議題達成共識，也因此將請漁業署持續提醒漁民，在漁船進入菲律賓北部鄰接區作業時應留意風險。海巡署也將依法護漁，以捍衛台灣漁民合法作業權益。

《台菲有關促進漁業事務執法合作協定》是因2013年「廣大興28號漁船」事件後催生，台菲雙方耗時兩年展開三次漁業會談及多次非正式協商，共同研議建立兩國專屬經濟海域重疊區域執法規範。

廣大興28號漁船事件始於台灣籍漁船「廣大興28號」，在巴林坦海峽上台菲兩國主張的專屬經濟海域重疊區域上，與菲律賓海巡署發生衝突，船員洪石成遭菲律賓公務船人員以機槍射擊後，不幸身亡。台灣政府認定菲律賓海巡署違法執行公務，且菲律賓政府後續處理未拿出誠意，此次事件一度造成台菲關係緊張。

根據外交部，台灣與菲律賓迄今已召開四次TWG會議，藉此平台討論各項執法合作的具體執行方式，以保障台灣漁民安全與捕魚權益，以及化解兩國在重疊經濟區水域的衝突。

外交部提及，台菲兩國地理位置相鄰，各項合作交流密切，配合我國政府積極推動「新南向政策」，未來亦將持續以TWG會議作為平台，深化兩國漁業合作與互信，保障兩國漁民權益，也為兩國長期友好關係拓展互惠互利空間。