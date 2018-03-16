香港首富李嘉誠宣佈退休　商業帝國將交棒長子李澤鉅

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）曾經蟬聯香港首富多年的長和集團創辦人李嘉誠，今（16）日宣布將正式退休，由長子李澤鉅接棒。

《自由時報》報導，李嘉誠在今日下午的記者會上證實外界盛傳已久的退休規劃，表示將在股東週年大會後卸下集團主席一職、辭任執行董事，並把集團交棒給李澤鉅。

對於已和他打拼超過30年的李澤鉅將出任集團主席，李嘉誠對集團前景充滿信心，希望股東全力支持李澤鉅的領導。李嘉誠退休後將擔任集團資深顧問，就公司重大事務提供意見。

《蘋果日報》報導，李嘉誠旗下的「長和系」四家公司包括長和集團、長實集團、長江基建，以及電能實業，罕見地都選擇在今日公布業績，市場稍早變盛傳這應是將屆90歲的李嘉誠最後一次出席全年業績會。

報導並指出，李澤鉅將繼承一個生意橫跨50多個國家的企業王國，業務還蓋電信、零售以及港口貿易等，市值超過港幣兆元。

此外，《聯合報》則報導，李嘉誠的次子李澤楷，過去創立盈科拓展公司等擁有自己的事業版圖，也將獲得父親大筆現金支持，用以收購其他產業、發展更多業務。

李嘉誠在稍早《富比士》雜誌（Forbes）公布的2018年全球富豪排行榜中，再度蟬聯香港首富，坐擁349億美元（約新台幣1.02兆元），在亞洲僅次於中國騰訊創辦人馬化騰及阿里巴巴創辦人馬雲，位居第三，在全球則排名第23。

李嘉誠1928年在中國廣東出生，12歲時與父母逃難至香港，並投宿經營鐘錶業的舅舅莊靜庵，也因此認識未來的妻子兼表妹莊月明。李嘉誠在1950年向親友借款成立長江塑膠廠，成為他逐步創建商業帝國的起點。