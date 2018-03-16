富邦藝術：2018粉樂町為城市帶來熱活新表情！

粉樂町（Very Fun Park）是一個走進巷弄的無牆美術館，落實藝術與城市生活結合的當代藝術展，讓藝術生活化，生活藝術化。2018粉樂町持續由富邦藝術基金會團隊策展，以城市表情為主題，展出位置包含信義區2.3公里空橋系統、臺北文創(松山文創園區)、四四南村、富邦A25。集結10位來自臺灣、美國、法國、英國、澳洲、以色列藝術家，運用色彩與多元媒材熱活起城市新表情。展期由3/17到5/13。今年粉樂町，預估迎接十萬觀展人次，為城市創造又一新的集體記憶。

俗語：「一橋熱兩端，兩端活一城」，信義區能以怎樣的風情再現，接合地氣是必要的基礎，鎖定連接心臟的動脈(空橋)，由身體的心律節拍開始，讓信義區穿上粉樂町起舞。2.3公里全長的空橋，相連著信義區關鍵商場，是在地起創的商業盟友，彼此串聯卻各自滿足消費的慾望，是時下年輕人流連與休閒的新區塊。架接的空橋功能相仿但每一區段都有其不同的視角與長相，信義區粉樂町將會以全新的面貌、相同的心地、分享著因為藝術帶來的新鮮視野和氧氣，期待能熱活起空橋這獨特的城市表情。

粉樂町今年持續以策展團隊，代替單一策展人規劃展覽。企業在面對藝術與展覽，除了常見的贊助之外，企業的社會責任，及對環境的關注，將能透過團隊策展，以生活態度的提醒，替代策展理念，讓藝術在整個過程更能為人理解與親近。而團隊的續航力，透過年復一年的展覽主軸與平台共享，除了獲得藝術家與環境的認同，大眾對藝術的門檻與企業集團的成見更被消弭，透過展覽的成形與細節，企業的社會關懷深耕到生活的底層與人的內心，這是高難度的挑戰與試煉。

粉樂町一直是台灣與國際藝術家互相觀摩的平台，不同的國際品質與手法創意提供台灣看展群眾多樣刺激。今年粉樂町共邀請10件藝術作品參展，來自東西方6國，包含：臺灣、美國、法國、英國、澳洲、以色列。

在信義計畫區裡，Filthy Luker(英國)讓巨型充氣的油彩大刷、創意彩筆，從寶麗廣塲，微風松高等建物上大膽粉刷而上，宣告這場獻給城市的藝術盛會的展開；接連橫跨松高路，邱君婷(臺灣)以柔軟纖細的筆觸畫下寓言故事，為城市帶來春天中生氣萌芽的生命禮讚；橫跨進松壽路的天橋開始，作品策畫即進入抽象律動的想像世界，色彩與線條所創造出的視覺動態，使建物與空間產生音樂感與層次性。Magda Sayeg(美國)這次以毛線編織攀附空橋結構，為鋼筋水泥充斥的城市景觀帶來手感與溫度；以城市為畫布進行街頭創作的Buff Diss(澳洲)，運用日常可見的PVC膠帶在連通臺北101段空橋地面「描繪」，讓線條穿越城市表層而刻劃出存在於土地表象下的想像；接續Anne-Flore Cabanis(法國)作品穿流於橋墩結構間的彈性繃帶，刻劃出空間中的空中層；邁向人潮匯聚的台北101購物中心，Geneviève Gauckler(法國)創作出大型立體雕塑，色彩繽紛、造型逗趣的幽默角色，讓購物中心也滿佈歡樂表情。Maya Barkai(以色列)徵集世界各地的小綠人交通號誌，結合建地圍籬與綠植牆，創造富邦A25行路上的幽默。臺北文創(松山文創園區)裡，邱昭財(臺灣)以機械結構讓座椅在功能性之外產生與人的互動，使音樂與童心在行走和停留之際能撫慰都市人的疲憊；許廷瑞(臺灣)的摺紙鋼雕則用鏡面反射環境與觀看者，在看與被看間回應社會中真實與隱藏的自我表情。最後，徐暋盛(臺灣)藉著工藝竹編喚醒四四南村的眷村回憶，邀請觀者穿越象徵竹籬笆的裝置回溯在地的過往歷史與樣貌。

粉樂町為信義區熱活起新的城市表情，新莊棒球場重新裝修開放，也帶起新北市新的運動表情。林哲瑄18歲即被美國職棒波士頓紅襪隊相中網羅，展開旅美生涯。累積美國與日本職棒專業戰力，2015年參加中華職棒選秀會，成為選秀狀元，於2018年三月新球季出任富邦悍將棒球隊隊長，也為球隊帶來新的領導力、新的表情。本次邀請林哲瑄擔任2018粉樂町展覽代言人，結合力與美，結合運動與藝術，看見新莊棒球場以體育、粉樂町以藝術，一起改變城市表情，共同演繹「表情是一種的運動」，為社會帶來正向的力量。