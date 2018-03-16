中華電信Samsung GalaxyS9│S9+系列全機型3/16開賣

中華電信宣布，今(16)日起於全台中華電信和神腦特約門市正式開賣旗艦新機皇Galaxy S9│S9+，星粉評價最高的Galaxy S9+ 256G珊瑚藍是由中華電信獨家銷售。星粉在中華電信門市不僅可購得最齊全的Galaxy S9│S9+機型，搭配大4G購機方案月付1399元以上資費，可享獨家原廠新無線閃充充電座、精采Hami包多選一，前3個月免月租、FOX+首年免月租，老客戶購機最高再折1,000元或行動VIP購機最高折5,000元。此外，預購成功者登錄再送原廠配件購物金2,500元，優惠贈禮總價值超過萬元，成功帶動預購熱潮。預計正式開賣後，門市預購表現亮眼的中華電信獨家Galaxy S9+ 256G珊瑚藍以及Galaxy S9+ 128G 珊瑚藍，仍將最為搶手！

中華電信為了滿足星粉最多元的購機需求，獨家推出Galaxy S9+「珊瑚藍」256G，以最高規格，最大容量，給星粉最尊榮的購機選擇！中華電信Galaxy S9│S9+銷售買氣旺，預購量不僅領先同業佔業界第一，門市預購也在不到半小時內旋即額滿，再創佳績！此外，中華電信提醒先前預購成功的客戶，須儘速至中華電信門市領機，並於107年3月25日前至三星官網登錄購買憑證，即可憑簡訊及E-mail收到指定原廠配件購物金序號2,500元。超多獨家好康都在中華電信，星粉快來中華電信門市申辦！