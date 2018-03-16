「友善校園 快樂學園」-新北友善校園成果展暨教育宣導活動

新北市政府教育局於今(16)日上午10時在鶯歌國中舉辦友善校園教育宣導活動，提升學校師生「防制學生藥物濫用」、「防制校園霸凌」及「杜絕復仇式色情」等知能，並結合三鶯地區鶯歌工商等6所高中職校陳展友善校園成果及校園特色發展，啟發學生多元智能、性向及興趣。

活動由鶯歌國中龍獅戰鼓武術隊，以氣勢磅礡的戰鼓開場及活靈活現的廣東醒獅表演，展現學生共同響應實現友善校園的決心；樹人家商幼保科帶來的「原民舞~祈福反毒，活力校園」，表達拒絕毒品是不分族群與年齡，也展現其拒毒反霸凌的決心，共同為拒絕毒品來努力。

本次活動中，透過網路Kahoot線上測驗平台設計反毒知能問答遊戲，運用鮮豔生動的畫面以及令人心跳加速的背景音樂，與在場師生在遊戲進行中建立學生正確的反毒觀念及常識，並藉由「防制學生藥物濫用」績優學校的頒獎，鼓勵各級學校積極防制學生藥物濫用，給予孩子乾淨友善的校園環境。

局長林奕華表示，新北市推動友善校園的理念，是以學生為主體、學校為舞臺，結合師生共同參與及推動，此次透過各級學校多元化活動規劃，強化「防制學生藥物濫用」、「防制校園霸凌」及「杜絕復仇式色情」等重點目標，以及各項教育宣導，盼能建立學生正確的人生觀，並喚起大家對於友善校園建立的重視，齊力為創造友善校園而努力。