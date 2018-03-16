期貨交易所推動國際合作馬不停蹄，再創國際商品授權新里程

臺灣期貨交易所團隊於參加3月13至16日美國期貨業協會年會，馬不停蹄與國際交易所及組織機構展開密集合作對話，從指數商品授權、國際行銷、人員交流訓練到新合作模式開發等，再次成功拓展臺灣期貨市場國際化版圖。

本次劉董事長連煜領軍，短短三日內，進行近10場雙邊會談，首先與美國芝加哥商業交易所(CME)進行Nasdaq指數授權對談，美方對臺灣道瓊指數不凡的表現，持以高度肯定，為其海外市場表現最亮麗者，尤其在短短七個月內，日均量由2千5百多口成長至7千8百多口，甚至在2月份單日創下1萬4千多口交易量，因此對於期交所引進以科技股為主的Nasdaq指數期貨的合作案，表示支持，雙方授權合作達成共識；接著，期交所與標準普爾指數編製公司(SPDJI)就日前簽訂之人民幣期貨指數合作案，後續編製及行銷合作交換意見，雙方並議定在第2季前發佈指數及推動相關ETF商品，以期共同進一步推動臺灣人民幣期貨市場；最後則是與洲際歐洲期貨交易所(ICE)就雙方合作案進行洽談，充分掌握一切進度。此外，期交所亦與印度國家交易所(NSE)及德國交易所(DBAG)分別就現行印度五十指數及資訊傳輸合作之未來發展交換意見，同時，亦將持續開發可能的新合作方案。

期交所團隊再次以優異的市場表現及談判技巧，成功推動與國際交易所之具體合作，進而大幅推昇臺灣期貨巿場的國際化。