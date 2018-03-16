紀博偉：台法城市合作創新、多元  往「南」發展

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）台灣一年一度的盛事「智慧城市論壇」將在3月底舉行，法國在台協會主任紀博偉（Benoît Guidée）16日表示，今年法國參展代表團陣容堅強，也強調「民主、環保、新創、文化」French Tech在台灣推廣的四大目標。

紀博偉主任指出，今年法國來台參與「2018智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo）」的城市有二個，分別是有科技聚落之稱的格勒諾布爾(Grenoble) 與首次來台有法國矽谷之稱的土魯斯(Toulouse)，另有近20家法國企業與自行前來參展的經濟機構，這是歷年來規模最大的代表團。

紀博偉說，除了尋找相關合作與交流外，來自法國格勒諾布爾大都會區主席Christophe Ferrari也會出席本盛會。而這次的論壇中還會有來自法國的代表分享「循環經濟」概念，涵蓋水、再生能源、環保等議題，這也是智慧環境不可或缺的元素。

紀博偉提到「Smarty」的概念，也就是Smart與City兩個字的結合，「Smart」指的就是創新(Innovation)，而「City」指的就是城市合作，如「雙城論壇」、「白畫之夜」等。

他說，這三、四年來，法國與台灣一直在各領域合作，其中一個具代表性的是「思辨之夜」，以及今年即將邁入第19年的彰化秀傳醫院與法國微創訓練中心(IRCAD)合作的微創手術技術，還有目前在洽談的桃園「亞洲矽谷」物聯網與AI自動駕駛電動車的「智慧交通」、台中的「Smart Machinery」等，也就說透過一城市一技術來打造國際創新創業的生態網絡，預計今年還會朝南發展，如跟高雄、台南等大城市洽談合作。

紀博偉說，今年法國和台灣不只有前述所談的這幾項合作，還有農業方面的合作，如歐密斯(OLMIX)研發給豬吃的海藻飼料，更明確的說，和台灣的合作是朝著多元領域發展邁進。另外，還會規畫更多適合台灣民眾參與的文化創新活動。

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