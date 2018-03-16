誠品行旅榮獲2018年《富比士旅遊指南》推薦肯定

全球最具權威性的旅遊界評鑑《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）已於日前公佈第60屆「2018 Star Award」評鑑榜單，於世界50個國家共1609間酒店、餐廳與水療中心當中，誠品行旅以台灣首家獨立飯店品牌之姿，首次參與評選即榮獲「值得推薦名單」，晉升國際間備受矚目的指標飯店之一。甫於2015年開幕的誠品行旅，為國內第一家源於藝文背景跨領域開出的本土飯店，以豐富的人文底蘊揉合深厚的服務熱情，落實「款待人，款待心」的溫暖信念，致力於帶給旅人一處能體驗生命感動的美好居所，為台灣飯店注入有別以往的藝文風氣，未來也將朝向更卓越的服務前進，邀請各地旅人共同創作專屬這座城市的美麗風景。洽詢專線 | +886 2 6626 2888；官網資訊 | www.eslitehotel.com。

富比士旅遊指南 全球最具權威性的黃金評鑑

起源於1958年的《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide），享有「旅遊界奧斯卡」之盛名，為全球最早的飯店與餐廳星級評鑑制度，亦是世界旅人尋求超凡體驗的重要參考依據。其擁有專業的審查團隊，並採用匿名調查方式，探訪全球50個國家之酒店、餐廳和水療中心，嚴謹而客觀的遴選標準高達900項，評分系統中硬體設施佔25%，75%則為服務品質，體貼、親切與個人化的服務更是其中極受重視的環節。2018年《富比士旅遊指南》在50個國家中共選出1609間酒店、餐廳與水療中心，為歷年來獲獎總數最多的一年，獲得五星評級有323間、四星評級有894間、推薦評比則有392間，誠品行旅十分榮幸能名列其中，並與世界各地旅人共同分享此份榮譽。

與旅人共同經驗生命感動 豐沛台灣藝文美好風光

誠品行旅集結自勉為華人圈最具影響力之文創品牌-誠品事業的資源，除了帶給旅人從容體驗優雅的旅宿環境及美饌服務外，更同步提倡人文閱讀、文創展演、音樂電影、知識講堂的深度與廣度，讓每一位到訪的旅人，體驗這座充滿生命感動的人文旅館。全館共有104間客房與四間特色各異的餐飲空間，隨處更可見台灣砌牆工藝、磨石子工藝、當代藝術家作品等，展現兼具台灣風土民情與連結國際文創風華的品牌風格，讓旅館不只是旅館，更是一處讓顧客能「靜心感受生活、延伸無限美好想像」的地方。

誠品行旅總經理王本仁表示：「非常榮幸能獲得《富比士旅遊指南》之肯定，誠品行旅坐擁充滿文化歷史意義的松山文創園區，以打造『獨具一格的飯店』為目標，並將飯店場域擴展至整個園區，希望旅人能在此放慢腳步，細心品味體驗這個全台首創的藝文旅館。未來誠品行旅將持續秉持對服務品質的要求與誠摯的熱情，結合台灣文化與國際觀點，為台北這座美好城市出一份力，成為國際觀光旅遊新亮點！」