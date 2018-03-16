慕軒飯店獲「2018台北米其林指南推薦旅館」殊榮

享有國際盛名及威望的米其林指南近日首度登台，公佈台灣首屆《2018台北米其林指南》， 國泰商旅旗下的 MADISON TAIPEI HOTEL 慕軒飯店榮幸名列「推薦旅館名單」，本次名單僅有 25 間飯店入選，指南特別指出慕軒飯店低調內斂的細膩服務，能讓旅人完整享有「舒適（ Comfortable ）」的休憩空間 。慕軒飯店開幕近4年來，國內外屢獲Hotels.com全球十大最受歡迎商務飯店、World Luxury Hotel Awards奢華城市飯店等多項大獎，得到相關產業評審與旅客高度肯定。慕軒飯店致力提供給每一位懂得生活品味的旅客，一段渴望慕求的旅程與靜謐安心的空間。

離台北101僅一站捷運站之遙，坐擁敦南商圈城市綠蔭的慕軒飯店，室內空間發揮「Less is More極簡美學」，以沉穩稀有石材、雅緻精挑原木搭配時尚新古典家具，低調中自顯氣度；服務面上更是以客為尊為出發點， 每間客房配置 HandyPhone 智能旅遊手機，提供 4G 無限上網、查詢資訊、免費撥打台灣與國際電話等服務。全台灣僅有 25 位「觀光飯店服務奧斯卡獎」美譽的金鑰匙組織認證成員（ Crossed Golden Key ），就有高達 2 位成員於「慕軒大使團隊」中服務 ，為入住的貴賓隨時隨地打點各項貼身需求。

正如慕軒飯店的品牌宗旨「On a busy journey, a moment of calm渴慕之旅‧靜心之處」，慕軒飯店用心傾聽每一項旅人的渴慕、體貼每一個細微的需求，盡心守護每一位選擇慕軒的旅人，也因此獲得各大訂房網站與旅客的讚賞與好評，更是多位港台知名藝人、旅美大聯盟及NBA球星下榻台北時的首要之選。