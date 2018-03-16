香格里拉台南遠東國際大飯店 港籍主廚精彩演繹米其林餐廳美饌

品嘗來自於米其林餐廳的頂級粵菜，即將徹底顛覆您對傳統的既定印象！香格里拉台南遠東國際大飯店將於4月1日至10日，邀請曾任於香港九龍香格里拉大酒店米其林二星餐廳「香宮」，現為香格里拉台北遠東國際大飯店行政主廚陳國華，於〈醉月樓〉推出「粵式精粹 星級盛宴」，帶來深受名流青睞的上湯特級黃魚花膠扣鮮鮑、鮮蠔汁炆南非乾鮑佐鵝掌及黑松露澳洲玉帶炒鮮鮑片等招牌功夫料理。精選套餐菜單、桌菜菜單及單點美饌供君選擇。一系列的米其林餐廳粵式美饌您不能錯過。套餐每位3,000元起，桌菜每桌19,800元起以及單點精饌每道280元起，訂位或詳情請洽(06)702-8856。

關於中餐行政主廚陳國華

擁有近三十年餐廚經驗的港籍主廚陳國華，現年四十，十多歲即入行，在集團任派來台前任職於香港九龍香格里拉大酒店米其林二星餐廳「香宮」副主廚。不僅深諳粵式料理之道，對於米其林評鑑標準與精髓亦熟稔於心，曾服務過的米其林星級餐廳尚包含香港利苑酒家；而爐火純青的廚藝技術亦奠基於豐富的工作經驗，更是服務過香港全國政協常委唐英年、知名企業家辜仲瑩等政商名流。「堅持自我原則，做好每一道菜。」是陳主廚的座右銘，並恪守六項核心原則與指標—新鮮、衛生、安全、精緻、鑊氣、創意，不輕忽任何環節，打造出道道令賓客回味無窮的美饌。在不斷求新求變的餐飲潮流，堅持嚴選當季食材，展現對於新鮮的重視，且擅選世界珍美食材搭配，跳脫傳統料理思維，揉捻東西方元素，重新解構並加以創新，打造多道粵式食尚指標性菜色。

新聞附件－陳國華主廚精選菜色

*上湯特級黃魚花膠扣鮮鮑

鮮甜與共，想嚐其鮮甜必先經過一段繁瑣冗長的製程。陳主廚特選上等花膠，入水浸泡三日後還須蒸約莫四小時，再同鮑魚入湯文火慢煨，才開始顯其鮮香，起鍋前入勾芡以鎖其鮮甜，豐富口感，無疑將帶給賓客一場品鮮饗宴。

*鮮蠔汁炆南非乾鮑佐鵝掌

重新解構粵菜做法，主廚將精選上等乾鮑入水浸泡三日，後蒸一日，上湯再燜扣一日長達五日前置作業才得以釋出鮮甜味。以鮮蠔為引，將其香甜注入菜色之中，後入上湯，加入蠔油並予以勾芡，口味鮮甜爽朗，多層次口感恰到好處。

*黑松露澳洲玉帶炒鮮鮑片

陳主廚親選鮮干貝及鮑魚等上選食材入菜，精彩演繹經典粵菜中，火喉與食材之間的微妙關係。將鮑魚切片後，授與些許太白粉，後將黑松露入鍋快炒提味，成就鮮度與厚度口感兼具的經典佳餚。

*香煎美國老饕和牛佐露筍

重新演繹西式與粵菜的融會貫通，經典重現美國和牛肉香氣。將其香煎至六分熟的和牛粒大放異彩的香氣及風味讓人驚艷，齒頰留香，搭佐露筍呈現經典美味。

「粵式精粹 星級盛宴」將於4月1日隆重登場，為期只有十天，帶來3套主廚精選套餐、1套桌菜菜單及多道的主廚推薦單點美餚。套餐每3,000元起，單點精饌每道280元起，桌菜每桌19,800元起，訂位或詳情請洽(06)702-8856。