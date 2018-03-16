文青看過來！臺北文學季特展揭露文學獎的光明與幽闇

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 台北採訪報導）文學向來讓人有艱澀難懂、難以接近的印象，更別說是文學獎了，為使民眾更加了解文學與文學獎的關係，以及呼應臺北文學獎舉辦20週年，由臺北市文化局主辦、文訊雜誌社規劃執行的2018臺北文學季，特地舉辦「戰鬥吧！文學青年：文學獎的光明與幽闇」特展，帶領民眾走過日治時期迄今臺灣的文學獎小史，也介紹臺北文學獎的歷史以及歷屆得主為臺北留下的城市書寫記憶。

「戰鬥吧！文學青年：文學獎的光明與幽闇」希望以多重觀點規劃不同展區，重新審視文學獎在臺灣文學發展的過程中，產生的正負面影響及作用。進入展場，撥開主視覺的幕簾，象徵競賽意涵的巨大擂台為整個展場的重心，回顧從文學獎角度出發的臺灣文學發展史，環繞擂台四周依時序呈現。

文化局局長鍾永豐在致詞時表示，文學就像是現場舞台一樣，是由無數前人及新人一起堆積而成的，他也指出，很少有策展主辦方主動在展覽時，展出自己單位的「黑歷史」，在這次展覽中，展區「文學獎爭議事件簿」將如實呈現抄襲與致敬的分野、散文及小說虛實成分的定奪、得文學獎是否存在著一套SOP等始終沒有正確答案的爭議。

3/18、3/25、3/31連續三個週末假日下午2點開始的主題特展活動，將邀請多位文學獎得主、評審、作家於展覽現場分享他們的攻略密技以及內心不為人知的喜悅與掙扎；此外，A劇團亦將帶來演出節目「我城」，呈現他們以臺北文學獎得獎作品設計，將文字化為音符的完整演出。

「戰鬥吧！文學青年：文學獎的光明與幽闇」展覽時間為3/16（五）～4/1（日），每週二至週日上午10時到下午5時，在臺北市中山堂光復廳舉行。講座詳細內容請參考臺北文學季官網。