非法兼職 管中閔於中國多所大學任教 

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 教育部至今未核定台大新校長人事案，而在今日管中閔被踢爆長期違法兼職。

台大校長遴選會在1月5日選出中央研究院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出擔任企業獨立董事、論文案等爭議，教育部至今仍未核定管中閔人事案。不過他在今日被被爆料在中國廈門大學、西安交大和華中科技大學任教惹議。

據《自由時報》報導指出，廈門大學王亞南經濟研究院也證實，管中閔確實在此授課，並從研究院創始就開始授課，「今年應也會跟往年一般。」管中閔在王亞南經濟研究院「數量經濟學」與「金融學」兩門專業領域課程中擔任導師。「中國高校人文社會科學信息網」的資料也顯示，管中閔已於2010年在王亞南經濟研究院開始任教，而他和中研院院士蕭政都是該中心的講座教授和博士生導師。

依教育部教育人員任用條例、公立學校專任教師兼職處理原則、兩岸人民關係條例等法規，加上98年針對教育人員赴中國交流的函釋，都明白規定，「現行與大陸地區公立學校交流政策，關於『研究、教學人員交流』部分僅限於一般交流常態之短期客座講學，請勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務事宜。」因此，現行並未同意教師得赴大陸地區學校兼職或兼課。

違法兼職被踢爆後，台大計量中心人員指稱：管中閔教授因為眼疾，仍在復原中，未到研究室，因此無法獲得查證。台大校方則表示，正在查證中​。

延伸閱讀

討論管中閔案 台大24日開臨時校務會議​