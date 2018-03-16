自來水冒充礦泉水販售 民眾喝了10年

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）高雄黑心商人李男和陳女涉嫌以自來水冒充礦泉水，低價賣給高雄市區之酒店、燒烤店等營業場所，時間長達10年之久，初步估計不法獲利約336萬餘元；檢察官訊問後，兩人分別以5萬元、2萬元交保。

指揮專案小組會同高雄市政府衛生局、水利局、環境保護局、財政部高雄國稅局及衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心等單位，至高雄市三民區等處執行搜索及行政稽查，當場查獲遭仿冒之「丹楓礦泉水」140多瓶、製造機具、客戶名單、瓶蓋2,850個、紙箱2,710個及回收空瓶2萬餘個，並傳喚犯罪嫌疑人李男和陳女。

經雄檢訊問後發現，李男因其父曾是水源販售商，熟悉礦泉水填裝流程及銷售通路，自97年起，私接管線竊取住處大樓之公用自來水，並透過陳女向商家回收「丹楓礦泉水」寶特瓶空瓶，在自家住處以刷子清洗空瓶後，將自來水注入回收空瓶後封蓋，再以每箱12瓶（每瓶1,400ml）礦泉水新臺幣70元不等之價格，低價販售予高雄市區之酒店、燒烤店等營業場所。

雄檢訊問後，認被告李姓男子、陳姓女子涉犯刑法第320條第1項竊盜、第339條第1項詐欺取財、違反商標法第97條及食品安全衛生管理法第49條第1項等罪之犯罪嫌疑重大，惟於偵查中已坦承犯行，分別諭知以5萬元、2萬元交保。