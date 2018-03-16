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俄前情報員在英中毒　外交部籲各國遵守聯合國禁化武公約

英國在台辦事處昨日也向台灣外交部簡報說明此次事件緣由及英國政府的回應措施

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/03/16 14:00

英國軍方穿著防護衣在疑似前俄羅斯情報員遭下毒的案發地點勘驗（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／鄧佩儒　台北綜合報導）針對近日在英國發生俄羅斯前情報人員中毒事件，英國在台辦事處（British Office Taipei）昨（15）日向外交部正式簡報，外交部也在會後表示台灣政府堅決反對任何不人道化學武器之研發、製造及使用。

外交部發言人李憲章表示，英國在台辦事處代理代表畢騰安（Andrew Pittam）昨日至外交部向政務次長吳志中簡報在英國南部索爾茲伯里鎮（Salisbury）公共場所發生的神經毒劑攻擊事件。

外交部指出，目前所知除了兩名主要受害人外，尚有於現場處理事件的英國員警及數名民眾受到波及，所幸當中並無台灣人民或僑民。

根據李憲章轉述，簡報後吳志中也代表政府對受害警民表達慰問之意，並盼早日康復。

外交部強調，台灣政府堅決反對任何不人道化學武器之研發、製造及使用，並呼籲世界各國珍惜和平價值，共同遵守聯合國「禁止化學武器公約」等規範。

英國在台辦事處表示，畢騰安拜會吳志中，主要是說明英國首相梅依（Theresa May）14日針對俄羅斯拒絕提供解釋所對外宣佈的正式回應。

英國在台辦事處並對台灣外交部的相應支持表達感謝。

根據英國在台辦事處，俄羅斯前情報人員史柯里帕（Sergei Skripal）及其女兒是受俄羅斯發展的軍事等級神經毒劑（Novichok）攻擊。

梅依在向國會報告時表示，英國政府判定此事件等同於俄羅斯對英國非法使用武力，而俄羅斯當局也未如英國要求在期限內作出相關解釋，因此英國政府決定採取回應措施，其中包括遣返23名駐英俄羅斯使節。

 
英國在台辦事處
外交部