俄前情報員在英中毒　外交部籲各國遵守聯合國禁化武公約

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）針對近日在英國發生俄羅斯前情報人員中毒事件，英國在台辦事處（British Office Taipei）昨（15）日向外交部正式簡報，外交部也在會後表示台灣政府堅決反對任何不人道化學武器之研發、製造及使用。

外交部發言人李憲章表示，英國在台辦事處代理代表畢騰安（Andrew Pittam）昨日至外交部向政務次長吳志中簡報在英國南部索爾茲伯里鎮（Salisbury）公共場所發生的神經毒劑攻擊事件。

外交部指出，目前所知除了兩名主要受害人外，尚有於現場處理事件的英國員警及數名民眾受到波及，所幸當中並無台灣人民或僑民。

根據李憲章轉述，簡報後吳志中也代表政府對受害警民表達慰問之意，並盼早日康復。

外交部強調，台灣政府堅決反對任何不人道化學武器之研發、製造及使用，並呼籲世界各國珍惜和平價值，共同遵守聯合國「禁止化學武器公約」等規範。

英國在台辦事處表示，畢騰安拜會吳志中，主要是說明英國首相梅依（Theresa May）14日針對俄羅斯拒絕提供解釋所對外宣佈的正式回應。

英國在台辦事處並對台灣外交部的相應支持表達感謝。

根據英國在台辦事處，俄羅斯前情報人員史柯里帕（Sergei Skripal）及其女兒是受俄羅斯發展的軍事等級神經毒劑（Novichok）攻擊。

梅依在向國會報告時表示，英國政府判定此事件等同於俄羅斯對英國非法使用武力，而俄羅斯當局也未如英國要求在期限內作出相關解釋，因此英國政府決定採取回應措施，其中包括遣返23名駐英俄羅斯使節。