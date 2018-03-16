〈時評〉地熱國家隊應做什麼？

311福島核災7週年當天，看到自由時報用非常大篇幅報導，經濟部主導成立「地熱國家隊」，由台電公司、中油公司及工研院等單位一起投入開發地熱。除了要開發7處淺層地熱之外，最主要的消息是，這個國家隊要花費7.3億元，在宜蘭仁澤溫泉區挖兩口地熱井，四年期間開發出2MW的地熱發電容量 (2022年商轉)。(科技新報 | 中央社發布日期 2018年03月13日 )看了令人不絕啞然失笑。這樣的目標，真的是國家隊的嗎？這不是在打假球嗎？

7.3億2MW、衝高躉購費率

首先我們非常感謝這個國家隊的出現，因為「地熱國家隊」說7.3億元只能做2MW，就是說1 MW需要3.7億。元而目前每度電5.2元，是依2018年地熱發電躉購匯率的計算基礎1 MW的初始裝置費用2.78億元。因此，依照這個「地熱國家隊」提出來的標準，在目前的地熱發電躉購匯率應該還要增加33%，也就是說每度電應該要達到6.92元才合理。竟然2018年度已經公告了，那麼就請經濟部能源局2019年度就比照這個標準公告吧！只要是民間經營有利可圖，簡單的淺層地熱，也不需要所謂的國家隊去介入了。

仁澤溫泉或是鳩之澤溫泉這些地區，我已經在許多文章裡一再舉這個例子。文章如下：

1. 「鳩之澤 煮蛋區」 (2018/1/5〈時評〉)

2. 「號稱人工智慧元年 不如落實地熱元年」 (2017/11/10 〈時評〉)

3. 「地熱發電 應「深」「淺」並進」(2017/4/21, 時評)

4.「只要讓我併網售電、我就給你地熱電廠」(2016/7/25, 民報)

2016年蔡英文總統520上任後的兩個月，也就是2016年7月19日，我當時陪同前農委會曹啟鴻主委去。現在農委會主委林聰賢，當時是宜蘭縣長也一起前往。我在現場向曹主委報告，6月底我們向農委會申請借用這一塊地，就是希望在2016年底之前就可以讓台灣地熱發電打破鴨蛋。

曹主委當時在現場指示，要我們「共同開發」，就是蘭陽地熱公司在這個「仁澤號2井」旁，安裝機器發電供鳩之澤溫泉區使用，剩餘的電就賣給台電。但因為羅東林管處處長一再杯葛，時間過了快兩年，我們依協商而申請並且審查通過的「地熱發電機組試驗性計畫」，到今天連動都還沒開始動，卻殺出一個「地熱國家隊」需要花7.3億元，預計4年後才可供電？這不是笑掉天下人的大牙嗎？這樣的國家隊算是什麼國家隊呢？

核二、協和兩電廠才是地熱國家隊的場次

經濟部決定要啟動核二廠2號機，雖然已獲得原子能委員會的許可，但是要向立法院做報告。3月15日立法院上演著經濟部長沈榮津、台電董事長楊偉甫、及原委會主委謝曉星在立法院 「教育及文化委員會」裡受到立委連番砲轟的大戲。

記得在2017年11月6 日民進黨吳思瑤立委質詢時，原能會謝曉星主委承諾要在半年內提出「核二廠轉變成地熱電廠」的可行性報告。我們認為既然政府已經下定決心要成立地熱國家隊，那麼地熱國家隊挖井的地區，應該要有戰略意義，我認為最該挖井的地方，就是核二廠區內。因為核二廠區有200多公頃，目前廠區核電廠建築物的地方連三分之一都不到。還可以在離目前建築物稍遠的地方，由中油公司直接挖一口5,000公尺的探測地熱井，驗證這個地方是否真的如大屯火山觀測站林正洪主任在2017年2月份，《自然》(Nature)雜誌上所發表的，在這個地方20公里下方是有岩漿庫。如果是，5,000公尺深的井底可以達到300℃左右，那麼可確定底下確實是有岩漿庫。只要井底有300℃左右，我們蘭陽地熱資源公司可以來負責用CEEG單管取熱的方式來發電，這將是世界性的創舉。

我曾經在Taiwan News時評 (2018/2/17)「再談：福海風電、大潭燃氣、協和地熱」中提到，目前台灣最大的燃油電廠協和電廠，總發電量達2GW，而且一個幾組就有500MW，原本是燃油發電廠，台電公司計劃將這個服役快40年的燃油發電廠改為燃氣發電廠，將填海造陸建第四天燃氣接收站。正好協和電廠的外海就有海底火山，因此我也在文中建議：應該在協和電廠裡挖地熱井。

在地熱國家隊即將在3月21日簽MOU時，我想再次提出建議：應該在協和電廠挖一口向海底火山的斜井。斜井畢竟比定向井相對容易，中油應該可以輕易達成，這一口井，應該不需要挖到5,000公尺就會有320℃以上。我們先在此設定請中油挖到350℃的地方。那麼我們蘭陽地熱資源公司也可以將這一口井用CEEG單管取熱，這樣應該可以取到320℃的高壓熱水，如此，則可以取代燃油鍋爐。當然，開始時也可以使用蘭陽地熱資源公司與合作夥伴豐兆航太所發展出來的500KW，甚至1MW的小型全流式渦輪發電機，多台併用。透過這樣證實其可行性後，就可以多挖幾口地熱井，將協和燃油發電廠直接變成地熱發電廠。

我相信，這才是一個「地熱國家隊」應該要負擔的任務。而不是想變成在鳩之澤溫泉區這種已經有中油公司在40年前就挖好井的地方發電，在那邊打打假球而已。希望地熱國家隊能夠接受我們的建議。