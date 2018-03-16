因應中國31項對台措施　政院公布「四大方向與八大策略」

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）為因應中國對台提出的惠台31項措施可能帶來資金磁吸效應、人才流失威脅，行政院16日召開記者會，由行政院副院長施俊吉報告「壯大台灣之四大方向與八大策略」。

中國國務院台灣事務辦公室在2月28日例行記者會發布31條措施，企圖吸引台灣企業、專業人士、社團、藝文業等領域人士前往中國投資或發展。台灣行政院副院長施俊吉16日在中午記者會上指出，中國31項對台措施，「名為惠臺，實為利中」，目的是要從台灣引進技術、資本、及人才，以協助解決中國經濟發展的困難，其中新增的措施達七項，包括台商投資、土地及稅率優惠、銀行、教育、文化、影視產業、公益與醫療類，對此台灣政府將務實因應。

依副院長施俊吉說明的簡報內容，四大方向包括：優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場、以及強化文化影視產業。另八大策略如下：

策略一：提升學研人才獎勵－七點措施包括提供優質研究資源與擴大延聘博士後研究人力，網羅及留住頂尖國際學者人才，提高國立大學教授薪資之學術加給10%、提高研究計劃主持人費等。

策略二：強化新創發展動能－八點措施包括匡列10億元創業天使投資方案機制，以及放寬尚未獲利新創事業多元上市櫃條件等。

策略三：強化員工獎酬工具－五點措施包括放寬企業可為留才所需提供員工獎酬之工具等。

策略四：優化醫事人員工作環境－三點措施包括檢討重症科別人力配置，並逐年檢討健保支付標準、推動分級醫療、推動立法要求醫療機構應提撥年度盈餘5%改善醫事人員薪資給付及福利等。

策略五：加強保護營業秘密。

策略六：強化產業創新升級－四點措施包括補助企業購置智慧化設備及軟體、與國際頂尖企業聯盟等。

策略七：擴大股市動能及國際能見度－包括提升IPO審查效率，將上市審查期間由八周縮短至六周，並簡化審查程序但同時確保上市公司品質；積極輔導台灣上市公司海外子公司回台掛牌等。

策略八：加強發展影視產業－推動「獎補助／投融資」雙軌制，國發基金匡列60億元投資於文化內容產業，以及成立文化內容策進院來整合跨領域資源以健全生態系；拓展國際通路等。

媒體問到攬才留才與低薪問題習習相關，那低薪的解決方案一直未出爐是否遭遇困難，施俊吉回應目前政府有些構想，正在緊鑼密鼓進行中，完成後會公布。