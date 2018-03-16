秋田犬帶你逛秋田 Google map推出《狗狗視角街景》

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合外電報導）Google街景服務除了讓旅人能夠快速找到目的地，還能讓還在計畫出遊中的民眾搶先一覽旅行目的地的街景，近日GOOGLE推出最新的街景服務，《狗狗視角的Google街景》讓可愛秋田犬帶著你透過螢幕遊日本！

秋田犬的故鄉秋田縣大館市特別企劃了狗狗視角的Google街景，在看秋田街景的同時還有毛茸茸的秋田犬後腦勺入鏡，彷彿透過秋田犬的視角漫步在這座城市。

參與攝影的秋田犬們都是Google員工們的毛孩子，背帶上設置小型攝影機讓牠們邊散步邊拍攝而成，讓用戶以 360 度鏡頭觀賞大館市景觀。

在日本，送秋田犬的雕像、圖片代表著「祝你早日康復」，在日本是以對飼主忠誠聞名的家庭寵物犬，日本知名的忠犬八公即為秋田犬。

執行這次拍攝任務的秋田犬們還到秋田犬博物館以及當地有名的忠犬小八的銅像下拍攝，原來不只澀谷車站前有「小八」的雕像，大館站前也有1隻「小八」雕像，且正對著車站大門，彷彿在迎接主人回家。

狗狗視角的Google街景拍攝了當地知名的犬神社，大瀧溫泉鶴的溫泉小徑和秋田犬博物館。

根據Travel and Leisure報導，Googleｒ目前計畫推出更多的景點。