1歲女嬰染腦膜炎死亡 目前為流行期

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）疾管署表示，北部1歲女童本（3）月2日出現感冒和發燒症狀，10天後陸續出現嘔吐和躁動不安等情形，13日轉至加護病房後仍不幸死亡，昨（15）日確認感染腦膜炎。

目前女童的感染源不明，依女童發病日最大潛伏期10天（3月1日至11日）推算，衛生單位已掌握個案密切接觸者共32人，目前均無疑似症狀，其中17人已完成預防性投藥，4人（醫護人員）因有配戴口罩，採自主健康管理，餘11人預計3月16日完成投藥。

疾管署表示，國內今（2018）年累計3例流行性腦脊髓膜炎確定病例，其中2例死亡，均為散發個案，今年確診及死亡病例數均為2009年以來同期最高。

此外，歷年統計資料顯示，個案感染年齡以6歲以下為多（36%），以感染腦膜炎雙球菌B型最常見，提醒醫師注意近期疑似流行性腦脊髓膜炎病人之診治。

流行性腦脊髓膜炎好發於冬春兩季，每年11月至隔年3月易造成流行，是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，可以透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。

症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療。

疾管署提醒，維持良好的個人及環境衞生為預防流行性腦脊髓膜炎的方法，請民眾落實勤洗手與咳嗽禮節，避免長時間處於密閉空間內。如計劃前往國外流行性腦脊髓膜炎流行地區，出發前請先至國內旅遊醫學門診評估接種疫苗，旅遊時保持良好個人衛生習慣，以降低感染機會。返國後如出現疑似症狀應立即就醫，並主動告知近期旅遊史。