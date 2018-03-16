歐洲最不受歡迎「移民」 紅領綠鸚鵡惹怒荷蘭人原因...　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）紅領綠鸚鵡（Psittacula krameri）的數量在歐洲各地都有攀升的跡象，這隻原本分布在非洲與亞洲地區的特有生物，如今在法國、荷蘭、比利時等國，其數量都已超過上萬隻，這隻外來物種已變成居民最不受歡迎的鳥了。

綜合媒體報導，鳥類學家估計，目前在荷蘭境內應有近1.5萬隻。若是與鄰國相比較，比利時有近1.2萬隻，法國有近1萬隻。這隻擁有美麗綠羽毛的鸚鵡經過數十年的時間，已悄悄的攻佔歐洲各地。

美麗的外表總是能吸引路人停下腳欣賞，但荷蘭人已經受夠了。因為，就如同啄木鳥一般，紅領綠鸚鵡會把鳥巢建在樹幹裡、破壞果樹，並且用牠們的叫聲畫破原本寧靜的星期日早晨。如今有些居民已經開始抱怨，甚至是開始搬家。

紅領綠鸚鵡的身影，在英國倫敦或是法國巴黎與荷蘭各地出現逾50年。為了限制這隻鳥的數量，荷蘭阿姆斯特丹也是這隻外來物種「佔領」最久的城市，市政府已頒布命令，禁止居民在某些社區餵食，違者將罰鍰70歐元。

Wilfred Reinhold表示，這是唯一可以阻止這種鳥繁延的方法，因為牠們過冬時須依賴居民給予的飼料。

2017年底出版的《Biological invasions》，紅領綠鸚鵡（Psittacula krameri）已被歐洲科學家列入百大外來入侵種名單。只是這隻物種尚未列入歐盟官方名單裡，但牠卻是最需要各成員國加以管控的物種之一。紅領綠鸚鵡從巴基斯坦遷徒到歐洲已有幾十年之久，有幾十隻是在1960年從亞洲國家進口到歐洲，尤其是英國與荷蘭並且安置在特定富人的鳥籠裡。有些鳥逃離後，就在城市依賴居民的餵食進而繁延後代。