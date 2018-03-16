美國空軍的不明飛行物檔案：「幽浮藍皮書」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）宇宙如此浩瀚，地球上也有許多人相信，外星人其實曾經造訪地球。他們搭乘的太空船被稱為不明飛行物(UFO)或是飛碟(flying saucers, 或flying discs)。

美國官方曾經做過研究分析與調查，被收錄在所謂「藍皮書計畫」(Project Blue Book, PBB)的檔案裡，其中有許多有趣的紀錄。

美國國家檔案館(National Archives)指出，「藍皮書計畫」收錄了美國空軍從1947年至1969年，對不明飛行物體所進行的相關調查報告。至於數量則有不同說法，可能包括12,618份不明飛行物目擊報告，也可能有將近15,000份目擊報告。

「藍皮書計畫」(Project Blue Book, PBB)的文檔主要包括94捲縮微膠卷，檔案編號T1206。「藍皮書計畫」在1970年結束後，所有檔案移交到麥司威爾-甘特空軍基地（ Maxwell AFB) ，曾經對外開放到1975年為止。

後來這些檔案又移交給國家檔案局 National Archives and Records Service (NARS) 。 現在NARS改名為NARA（National Archives and Records Administration ) 。

自從「藍皮書計畫」結束後，美國空軍不再記錄或調查有關幽浮的事件，因為「藍皮書計畫」的結論認為，幽浮不致於對國家安全構成威脅。此外由於目前財政吃緊，美國空軍也不可能重啟跟幽浮相關的調查與研究。

翻攝自UFOGovDocs頻道