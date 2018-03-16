新住民銀髮族獲新生  嘉市222班免費上網課程滿意度九成八 

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）嘉義市政府開辦的「推動民眾上網計畫」，免費提供市民文書處理、網拍經營到影像處理課程，全程免費，總計開設222班，學員達4500人，昨（15）日在市府舉辦成果展，新住民、銀髮族皆上台分享學習心得。

嘉義市政府開辦的「106年推動民眾上網計畫」是全台首創公民參與式課程，將課程開設在市民參與的相近鄰里與教室，課程包羅萬象，從基礎的收發E-mail、文書處理，到網拍經營、影像處理等，全部免費，滿意度調查高達97.86%。

擁有一塊四分多農地的銀髮族黃特川，平時在收成之後到市區擺攤販賣自家農產，在市府提供的課程中，學習利用網路建立部落格並連接臉書，將新鮮蔬果上傳至臉書販售，網友反映頗佳。

中國籍新住民李獻梅，來台多年，還曾在鑫韋布莊舉辦的「拼環保 購物袋趣味設計大賞」中脫穎而出，主動報名網拍經營課程，學習操作網拍平台，自力更生，從起初的焦慮轉為自信。

嘉義市長涂醒哲表示，嘉義市連續兩年獲選國際智慧城市論壇（ICF）「全球TOP 7智慧城市」，是對嘉義市推動智慧城市努力的肯定，2017年民眾上網計畫約4500人完成課程，未來將以各式方法加強市民運用智慧科技，減少數位落差。