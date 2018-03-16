《臺灣短篇小說選集》法譯本出版

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）巴黎書展即將於本周末開幕，法國MAGELLAN&CIE出版社特別選在3月15日推出法譯《臺灣短篇小說選集》 (Nouvelles de Taiwan)，收錄6 位臺灣作家作品，包括甘耀明〈麵線婆的電影院〉、柯裕棻〈冰箱〉、蔡素芬〈漁夫〉、黃麗群〈試菜〉、童偉格〈放鴿子〉、高翊峰〈蚊子海〉。

《臺灣短篇小說選集》是MAGELLAN&CIE出版社「世界縮影」(MINIATURES) 叢書系列之一；叢書主編Pierre Astier為法國知名作家經紀人。

這個叢書的創立源自該出版社與法國重要媒體「國際周報」(Courrier international)的合作，宗旨是發掘世界各地的文學。他們認為要了解一地的風土民情，最好的方式就是透過在地作家的書寫。因此，「世界縮影」的每一本書都以一國或一地區為題，收錄6位作家(男女各半)的六篇短篇小說，書本輕薄易於攜帶。目前這個系列的叢書計已出版35冊，收錄了全世界250個作家。

「世界縮影」叢書主編為了此次《臺灣短篇小說選集》之出版，邀請到旅居臺灣的「臺灣文學」(Lettres de Taiwan)部落格格主博磊(Pierre-Yves Baubry)做作品的挑選。其中，包括黃麗群、甘耀明、柯裕棻、蔡素芬都係首次被譯介到法國。

這本選集的6篇小說都是創作於2000年以後，博磊認為他們的內容「表現出臺灣因地緣關係呈現的政治不確定性，但又極為從容的深度日常自由」。它讓法國讀者從文學的角度觀看認識臺灣，非常有別於政治或觀光宣傳式的行銷。