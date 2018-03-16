metoo風波延燒　國會驚爆6女助理遭性騷

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）反性騷擾在全球引發浪潮，如今就連國內立法院也爆出性騷擾事件，同一時間，民進黨婦女部主任蔡宛芬，以及資深媒體人周玉蔻都自爆曾遭知名男性官員性騷。

蘋果報導，多個民間團體昨宣布成立「#Metoo」支持網路及申訴性騷擾防治專線，台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎還在記者會上爆料，指出立法院也有資深立委辦公室男助理性騷擾其他女助理，受害者至少6人，且至少已有2人因此離職，即便向涉案助理的立委老闆反映此事，但加害人並未受到懲罰。

民進黨婦女部主任蔡宛芬昨也在臉書自爆，2年前曾被某「公衛大老」開口邀她「2個人」泡溫泉，她當時鼓起勇氣告訴對方「你這是職場性騷擾」，不過不便透露這名「公衛大老」是何人。

對此，立法院秘書長林志嘉上午透過新聞稿指出，立院設有性騷擾防治申訴管道，在接獲員工申訴後，由性騷擾申訴調查處理委員會，進行相關的調查處置。林志嘉說，「我們反對任何性騷擾的違法行為，立法院任何員工如果面臨性騷擾，請一定要勇於提出申訴，杜絕所有不法的行為。」

同一時間，資深媒體人周玉蔻在臉書表示，自己曾遭現任閣員2次酒後性騷擾，事情約發生在2000年左右，而且對方該位閣員酒品不佳，在政壇是非常有名的。