一定要看！全台唯一銀標籤證 2018萬金石馬拉松 週日登場

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 國際田徑總會(IAAF)在2017年12月26日正式公布2018新北市萬金石馬拉松升級為銀標籤路跑賽事，全臺唯一且首場IAAF銀標籤賽事「2018新北市萬金石馬拉松」，將在周日（18日）登場。

來台灣參賽的菁英選手眾多，包括日本最強的市民選手川內優輝(Yuki Kawauchi)、2016年破大會紀錄的肯亞好手威廉克伯爾(William Chebon Chebor)。此外，為配合新南向政策，田徑協會也邀請了印度、紐西蘭等7國11名選手來台參賽，促成我國的體育外交。台灣也將在週日的比賽中派出去年參與2017台北世大運選手周庭印、名將何盡平以及2017臺北馬拉松女子組冠軍朱盈穎。

今年參與2018新北市萬金石馬拉松的選手超過1萬2000人。因此，為提升賽事品質並保護參賽選手安全，競賽當天從清晨起將對台2線等道路部分路段進行交通管制。

萬里區臺2線玉田路口至石角路口及金山區臺2線清水路與環金路交叉路口至石門加油站前從18日凌晨2點至下午2點，將進行單線雙向通行管制。磺清大橋周邊萬里區下社路右轉至萬金橋頭東段下社路，也會雙向封閉，磺港里及清水路60巷居民可經由替代道路「社寮」地下通道前往金山市區。至於野柳港周邊從清晨6時點至上午8點半，石角路、漁澳路、東澳路、港東路、港西路全線將雙向封閉管制。

此外，川內優輝也會在17日舉辦分享會，暢談他的路跑生涯。

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