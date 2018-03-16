川普簽署台灣旅行法與否？白宮：尚未作決定

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）備受台灣國內關注的美國法案《台灣旅行法》，在經參眾兩院無異議通過後，在無總統動用否決權情況下將於美國時間16日生效。白宮發言人桑德斯15日表示，美國總統川普是否將簽署《台灣旅行法》，或是讓法案自動生效，抑或動用總統否決權，尚未作最終決定。



中央社報導，桑德斯（Sarah Sanders）15日下午在新聞簡報會上回答提問時做此簡短表示。



有記者問，台灣旅行法鼓勵美國和台灣官方各層級互訪，川普是否計劃簽署，讓法案成為法律？或是要讓法案自動生效？抑或動用否決權？對此，桑德斯僅簡短指出：「尚未做最終決定，有最新消息會告訴各位。」



美國國會於5日將台灣旅行法送交白宮，按美國立法程序規定，就算川普不簽署，正值國會開議期間，法案最遲將於不包括星期日的10天內自動生效，也就是明天16日，台灣旅行法就會成為美國法律，除非川普動用總統的否決權，將法案退回國會。



台灣旅行法在聯邦參、眾兩院皆以無異議的方式通過，按慣例，對兩院高度有共識的法案，川普動用否決權的可能性微乎其微。

這項法案鼓勵台美所有層級官員互訪，對台美關係是一大進展。



不過法律生效後，行政部門，尤其是白宮的態度及國務院提出的執行意見，才是美台雙方官員互訪是否及如何鬆綁的關鍵。針對此事，中央社日前引述美國國務院東亞暨太平洋事務局發言人凱維（Michael Cavey）說法稱，美國對台政策沒有改變，仍信守三公報與台灣關係法下的一個中國政策。