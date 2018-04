【影片】佛州大學天橋倒塌4死10傷　台灣7學生均平安

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導)美國邁阿密佛羅里達國際大學(Florida International University, FIU)附近一座剛架設完成的行人天橋,當地時間15日下午1時30分(台灣時間16日凌晨1時30分)突然發生倒榻,已知造成至少4死,10人送醫。

美聯社

這座天橋上週六(3月10日)才架設完成,預計2019年正式完工啟用,但沒想到突然出現崩塌意外。美國CNN報導,當時至少有8輛汽車被壓在底下。

美聯社

中央社報導,駐邁阿密台北經濟文化辦事處已與3名台灣學生及1名剛畢業的校友連絡上,4人都平安。另3名台灣學生也透過社群軟體向FIU台灣同學會報平安,總計7名就讀於FIU的台灣學生及校友都確認平安。

根據英國BBC報導,這座重達862公噸,全長53公尺的天橋,是由美國交通部出資,造價1420萬美元(約4.2億台幣)。

美國總統川普與NBA邁阿密熱火隊(Miami Heat)聞訊,都在推特上發文關注這起意外。

First-of-its-kind pedestrian bridge “swings” into place. “FIU is about building bridges and student safety. This project accomplishes our mission beautifully,” -President Mark B. Rosenberg. https://t.co/x8gPM9A4DG #worldsahead pic.twitter.com/mPEMeh2zmw