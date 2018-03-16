【影片】佛州大學天橋倒塌4死10傷　台灣7學生均平安

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）美國邁阿密佛羅里達國際大學（Florida International University, FIU）附近一座剛架設完成的行人天橋，當地時間15日下午1時30分(台灣時間16日凌晨1時30分)突然發生倒榻，已知造成至少4死，10人送醫。

美聯社

這座天橋上週六(3月10日)才架設完成，預計2019年正式完工啟用，但沒想到突然出現崩塌意外。美國CNN報導，當時至少有8輛汽車被壓在底下。

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中央社報導，駐邁阿密台北經濟文化辦事處已與3名台灣學生及1名剛畢業的校友連絡上，4人都平安。另3名台灣學生也透過社群軟體向FIU台灣同學會報平安，總計7名就讀於FIU的台灣學生及校友都確認平安。

根據英國BBC報導，這座重達862公噸，全長53公尺的天橋，是由美國交通部出資，造價1420萬美元（約4.2億台幣)。

美國總統川普與NBA邁阿密熱火隊(Miami Heat)聞訊，都在推特上發文關注這起意外。