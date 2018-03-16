自由車環台賽正式落幕 新城幸也成本屆最大贏家

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 昨日在屏東縣2018國際自由車環台賽正式落幕。日本國家隊選手新城幸也是本屆環台賽的大贏家，穿走分別代表個人總冠軍以及亞洲總冠軍的黃衫、藍衫。

200位各國自由車選手在昨(15)日從屏東縣政府出發，沿著台一線往恆春半島前進。從車城折返到終點大鵬灣跨海大橋到大鵬灣國家風景管理處的終點，全程192.8公里的路程。屏東站不僅是環台賽最長的一站，到恆春半島時，強烈的落山風更是選手們最大的考驗。

抱走屏東站單站冠軍的是來自義大利威利爾隊的路卡(Luca Pacioni)。拿下個人衝刺王(綠衫)的則是來自以色列隊的艾德溫(Edwin Avila Vanegas)；而登山王(紅點衫)由比利時席貝爾隊的吉米(Jimmy Janssens)拿下。

新城幸也相隔六年再次拿下個人總冠軍，上次拿到黃衫是在2012法國環利穆贊賽。他在賽後受訪時表示：「今天自己的策略是跟住主集團，同時把領先集團跟主集團的秒差控制在3分鐘內，也感謝隊友幫忙，讓他毫無懸念地保住黃衫和藍衫。」他也在受訪時特別謝謝台灣，在日本311地震時給予日本的捐助。此外，新城幸也的隊友岡本隼也在今年3月11日那一站拿到單站冠軍。