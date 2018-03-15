傳張小月掌海基會 陸委會：報政院核定中

傳出前陸委會主委張小月將接任海基會董事長一職，陸委會今天回應說，相關人事案正在報行政院核定，也須由海基會董監事會通過才能確定，屆時會公開說明。



張小月2月24日卸任陸委會主委一職，府院當時表示「另有任用」。今天媒體報導，張小月將出任海峽交流基金會董事長，待海基會27日召開董監事會後，正式上任。



對此，行政院大陸委員會副主任委員邱垂正今天在例行記者會表示，海基會董事長的人事案正在行政作業中，陸委會尊重海基會人事決定，待行政程序處理完成後，會依例由陸委會與海基會對外說明。



邱垂正說，目前相關人事作業，正呈報行政院核定中，且依據海基會章程相關規定，尚需海基會董監事會選舉通過，若有相關進展，會適時對外說明。



前海基會董事長兼秘書長柯承亨日前轉任國安局副局長後，海基會副董事長一職懸缺，邱垂正說，海基會副董事長人事也在行政程序中，尊重海基會決定。