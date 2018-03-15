北市府：「全球智慧城市聯盟」倡議　讓國際看到台灣ICT科技實力

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）台北市政府與台北市電腦公會今(15)日與產業界代表共同出席「2018智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo）」展前記者會，該展將於3月27日至30日於台北南港展覽館舉辦。今年的主題「以物聯網建設智慧城市」預計吸引逾33個國家地區、超過120位的城市首長或代表率領300餘位團員與會交流，以及逾3萬名國內外專業人士參與。

「2018智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo）」的主題為「以物聯網建設智慧城市」。台灣智慧城市產業聯盟會長蘇亮在會上指出，今年展覽四大特色分別是呈現跨產業、跨領域的專業應用，其次是城市的國際交流合作更擴大、再其次是特別開闢商務媒合專區以及舉辦全球智慧城市聯盟「GO SMART」倡議等。

台北市副市長林欽榮表示，各縣市政府推動智慧城市建設不遺餘力，除了台北市，還有新北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮及宜蘭等8個縣市政府設立獨立展示館，亞洲‧矽谷計畫另邀集7個縣市設立聯合主題館，總計15個縣市將展現台灣最傑出的智慧城市應用，更有包括英國、法國、義大利、丹麥、日本、澳洲…等12個國家設置城市主題館。

台北市政府資訊局李維斌局長說明，北市府將提出成立「全球智慧城市聯盟Global Organization of Smart Cities (GO SMART)」國際性組織之倡議宣示，而這個聯盟將運用創新模式帶動政府及產業溝通，透過Inter-City POC計畫促進國際城市合作，進一步將台灣智慧城市產業輸出，達到結合國內城市及產業力量與國際城市接軌，以打造全球城市交流網絡。

台北市政府表示，今年北市府「智慧台北、國際接軌」為主題規劃出七大展區42個攤位，分別是「智慧交通」、「智慧公宅」、「智慧醫療」、「智慧教育」、「智慧新創」、「智慧生態社區」、「智慧安防」，展示北市智慧城市的政策願景及服務，並向國際友人展現台灣ICT科技實力。

主辦單位之一台北市電腦公會表示，今年計有210家廠商參展，規模達1,050個攤位，較去年增長17%。展覽期間舉辦之專業論壇達63場次比去年增長30%，其中英語場次就高達35場次，預計參與論壇的人次將達1.6萬人。此外，登錄來台的商務專業買主已超過50餘國及地區，達1,200位以上。來訪城市首長或代表，成長幅度高達120%。商務專業買主數量成長18%，均創下歷年與會人數的新高。

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▲北市府資訊局長李維斌報告北市府將發起全球智慧城市聯盟(GO SMART)倡議。(照片由台北市政府提供)