友善韓國 故宮央廣攜力共推用韓語說國寶

根據觀光局統計，韓國來臺旅客近年來逐年增加，去(2017) 年更是突破百萬人次。為方便韓國觀光客親近臺灣國寶，國立故宮博物院與中央廣播電臺嘗試首度以韓語推出「故宮瑰寶」節目，即(15)日起將於央廣官網及YouTube上架。

故宮表示，故宮是韓國旅客來臺必訪景點之一，許多韓國節目甚至越洋來到故宮取景拍攝，但目前以韓語介紹故宮內部的文物資訊較少。為提供客觀故宮歷史及文物典故，這次與央廣合作「故宮瑰寶」韓語節目，結合文物背後故事並搭配影像敘述，讓使用韓語的國內外民眾皆能更加通曉文物背景，善盡故宮做為世界級博物館知識傳播與文化推介的責任，進而延續韓國觀光客來臺觀光的熱潮。

央廣表示，今年嘗試於網路試播韓語節目，將臺灣魅力再次傳遞給東北亞聽眾，也冀望能替國內關注韓流的閱聽眾提供更全面資訊的全韓語平臺。故宮瑰寶韓語節目製作人白兆美，從事韓語推廣工作超過30年，曾於故宮任職專業導覽員及中華文化講師，在央廣、中廣及中央社擔任記者與主持人，訪問過數任韓國駐臺代表，製播的韓文新聞節目獲第8屆KBS首爾獎－電臺類獎勵賞，並獲「韓國短波俱樂部」票選為首屆傑出主持人貢獻獎。

關於央廣韓語「故宮瑰寶」節目可參考此連結：http://kr.rti.org.tw/