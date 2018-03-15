國人年吃近4億顆安眠藥 具成癮性佔最大宗

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）依衛生福利部食品藥物管理署統計發現，2014年台灣人吃掉近4億粒安眠藥，又以具成癮性的安眠藥使用量最多。為保障民眾用藥安全，台中市食安處提供「安眠用藥五守則」，推廣正確用藥觀念。

食安處指出，2014年台灣人吃掉3億3仟9佰萬粒安眠藥，其中以佐沛眠(Zolpidem)使用量為1億3仟7佰零9萬粒居數量最多；由於安眠藥屬於第3ヽ4級管制藥品，具有成癮性，且均需由醫師處方用藥，提醒民眾勿隨意聽信坊間宣稱助眠的產品或買賣來路不明的藥品。

而近年發現少數民眾可能因出國所需、處方箋遺失、不正確的用藥習慣，要求醫師處方天數未到即重複處方，或超過合理劑量給藥，衛生局除配合食藥署執行安眠藥稽核計畫，並抽查部分處方安眠藥的合理性，保障民眾用藥安全。

食安處也提供民眾正確安眠用藥五守則，包括「做身體的主人」、「清楚身體狀況」、「看清藥品標示」、「清楚用藥方式」、「與醫師藥師做朋友」，如服用安眠藥時，不可和酒精性飲料一起服用、不要自行加重劑量、未服用完的安眠藥不可轉售(讓)，而若在網路違法販售安眠類管制藥品，將涉違反「毒品危害防制條例」，最高可處12年以下有期徒刑，提醒民眾切勿以身試法。

食安處強調，失眠原因複雜，民眾若有焦慮或睡眠障礙等問題，需服用安眠藥時務必要小心，應循專業醫師診治，切勿自行購買來源不明的藥品服用，也不要重覆要求醫師開立安眠藥，避免不當使用而導致成癮；而健保已給付相關安眠藥品，建議醫師參考相關藥品及健保等規定，依民眾病情審慎開立處方，協助解決失眠問題。