國美館於3月25日舉辦「2050，未來簡史──藝術家座談會」

（台灣英文新聞／ 藝文組 綜合報導）文化部所屬國立臺灣美術館將於3月25日舉辦「2050，未來簡史──藝術家座談會」，邀請「2050，未來簡史」特展策展人皮耶˙伊弗˙戴薩伊夫（Pierre-Yves DESAIVE）闡述策展議題，以及多位國內外參展藝術家包括黃博志、陳敬元、郭奕臣、王建揚、羅懿君、葉謹睿、古斯塔沃‧羅馬諾（Gustavo ROMANO，阿根廷）、沃爾夫岡‧史帝勒（Wolfgang STAEHLE，德國）、馬爾騰‧凡登‧艾因德（Maarten VANDEN EYNDE，比利時）、奧爾加‧基索列娃（Olga KISSELEVA，俄國／法國）、亞倫‧科柏林&川島高（Aaron KOBLIN & Takashi KAWASHIMA，美國&日本）等，藉由分享當代藝術之社會實踐與觀察，引領觀眾開展對未來世界可能面貌的想像。

「2050，未來簡史」展為國立臺灣美術館首次和比利時皇家美術館合作的國際交流展覽，由策展人皮耶˙伊弗˙戴薩伊夫（Pierre-Yves Desaive）策畫，展覽的名稱及概念啟發自法國政治經濟學家雅克˙阿塔利（Jacques Attali）2006 年出版的著作《未來簡史》，在《未來簡史》一書中，阿塔利以已知的歷史和科學觀點為基礎，呈現出人類歷史與文明的發展演進，推測未來人類直至2050年的國際情勢以及日常生活將發生的變化浪潮：（一）美帝國相對式微、（二）多核心的世界、（三）超級帝國、（四）超級衝突、（五）超級民主等；本展更以臺灣當代藝術創作，重新思考臺灣地理和文化位置的特殊性，同時呼應阿塔利所探討的各項社會、經濟、生態與政治議題。

國美館為能深入理解「2050，未來簡史」展覽議題，包括人類政治權力變遷與經濟交流活動、科技物質之發展與未來世界間的關係，規劃辦理「2050，未來簡史──藝術家座談會」。活動免費參與，採取網路報名，活動詳情及線上報名請參閱以下網頁： https://event.culture.tw/NTMOFA/portal/Registration/C0103MAction?actId=80040