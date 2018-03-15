《大佛普拉斯》再入選紐約「新導演/新電影」影展

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 綜合報導）由黃信堯執導的臺灣電影《大佛普拉斯》(The Great Buddha+ )，繼去年抱回臺灣金馬獎「最佳新導演」在內等5項大獎，今年再獲選由林肯中心電影協會(Film Society of Lincoln Center)與紐約現代藝術博物館(MoMA)共同主辦的第47屆「新導演/新電影影展」(New Directors/New Films Festival)，是臺灣電影睽違廿年、繼1998年林正盛執導《美麗在唱歌》後再有新導演作品入選。

紐約「新導演/新電影影展」由享譽盛名的林肯中心電影協會與MoMA主辦，旨在拔擢創作具先鋒性的國際影壇新銳，自1972年創辦以來已挖掘如阿莫多瓦(Pedro Almodóvar)、香妲·艾克曼(Chantal Akerman)等國際名導，曾經選映過的臺灣電影包括侯孝賢《冬冬的假期》、蔡明亮《愛情萬歲》及張作驥《阿忠》等十部作品，本次入選的黃信堯《大佛普拉斯》將於4月3日、4日紐約首映，正忙於新紀錄片拍攝的導演也將親自出席映後座談與紐約觀眾交流。

臺灣導演黃信堯以拍攝紀錄片出身，曾獲臺北電影獎最佳紀錄片肯定，他擅長以幽默的影像敘事描繪社會現實與人生荒謬，對社會觀察入微。《大佛普拉斯》為其首部劇情長片，講述一名社會底層的中年男子，在佛像工廠與友人偷看老闆的行車紀錄器，卻莫名捲入一場謀殺案。該片獲多倫多影展「亞洲電影促進聯盟大獎」(NETPAC Award)評審稱許，「該片以創新的黑色電影手法呈現今日臺灣社會現狀，充滿黑色幽默，風格突出」。

本屆「新導演/新電影影展」將於3月28日至4月8日舉行，放映來自世界五大洲、29個國家共25部長片及10部短片，今年入選華語電影除《大佛普拉斯》，還包括去年自殺去世的中國導演胡波的遺作《大象席地而坐》，該片甫於今年柏林影展獲得最佳導演處女作特別提及、費比西國際影評人獎。詳情請上影展網頁newdirectors.org/查詢。