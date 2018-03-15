鑛鄉人文融入教學 瑞工教學卓越蟬連特優 將代表新北市進軍全國

將瑞芳在地的礦業文史資源導入教學中，瑞芳高工「東北角人文喜悅團」應外科、國文科與圖書館的教師們組成聯合教學團隊，以「瑞芳鑛鄉人文播種~喜翻•悅讀」為題，參與新北市107年教學卓越獎評選榮獲高中職組「特優」，這是瑞芳高工在教學卓越獎連續兩年榮獲新北市的「特優」獎殊榮，並將代表新北市晉級全國決賽，爭取「金質獎」的最高榮譽桂冠！

瑞芳高工屬於技術型高中，學制多元入學管道也多，國中階段學習成就較低或家庭功能不足的弱勢學生不在少數，該團隊老師深知偏鄉孩子脫貧的機會就是「受教育」。為了提升學生學習動機，引導孩子回到學習的正軌上，特別以「瑞芳鑛鄉人文播種~喜翻‧悅讀」為題，將瑞工校史及東北角豐富的金、煤礦鄉人文資源等元素，融入到應用外語科高一到高三的「觀光英語」及高職國文10篇「鄉土人文」選文教學中，讓學生走出教室，走到校園及虛擬教室、走進社區礦業人文，將課程結合校園八田樓與建興樓、瑞芳老街、菁桐老街、瑞芳風采館、九份黃金博物館等，也與基隆海科館談妥策略合作，培訓孩子具備這些場館的中英文導覽能力，提升相對偏鄉弱勢孩子的學習動機，也一步一腳印，與東北角及瑞芳小鎮共榮共好，讓鑛鄉人文再顯風華。

瑞芳高工的「東北角人文喜悅團」有七位共學的夥伴，靈魂人物陳瑞榮主任是認真且用心的校史人文與在地人文愛好者，團隊中資深的周鴻鎮主任是瑞芳在地人，林怡君老師、吳心蕙老師和張佳華老師則是國文科老師，王曄勝老師和柯君達老師則是應用外語科老師，他們經常在一起烘咖啡豆、玩手沖單品淺焙咖啡，也專業對話教學上的挑戰與學校的未來，有著深厚的默契和情誼。團隊老師們一直強調，參加教學卓越獎評選其實是學校行政同仁敲邊鼓敲來的，這從來就不是團隊老師的本意，能夠培養「專精技術、人文素養、在地關懷」兼備的孩子才是團隊老師的初衷與信念。

特別值得一提的是有一位原住民血統的林境觀同學，他自八斗高中國中部畢業時的懵懂青澀與相對弱勢，從一張專業證照也沒有，到取得全民英檢初級、中級、中高級等多張證照，更取得TOEIC多益950分的金色高分成績證書，更能從容的在黃金博物館大方對西方遊客進行英語導覽，看到孩子的改變，讓學生有機會翻轉自己的未來與家境，這才是團隊老師最感到欣慰與驕傲的事。

瑞芳高工校長顏龍源表示，教師們能有如此好的表現，這是師長們對教育上不變的堅持與主動的努力，卓越新北、優質瑞工，地處新北市東北的瑞芳高工以完整的規劃、明確的策略、清晰的目標，輔以認真、勤奮的教學團隊，紮實、有效的教學方法，交出亮眼的績效，讓學子能適性發展，開花結果，今年的教學卓越獎成績是瑞芳高工辛勤耕耘後滿懷喜悅的收成。