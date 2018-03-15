富邦產險翻轉理賠流程 六成案件由AI自動賠付

為提升理賠效率及優化流程，富邦產險自2013年開始投入發展AI智能核賠系統，透過五年的智能學習，目前已有近六成的健康傷害險理賠案件是藉由AI直接判讀風險，自動理算金額後賠付，保戶最快當日即可拿到理賠金額，相較於傳統理賠流程快了3~7日，未來目標是將AI自動審核的案件數提升至八成，提供客戶更優質的服務。

富邦產險副總經理陳維格表示，發展AI智能核賠系統是為了提升理賠效率，有效進行流程及人力成本優化。富邦產險於2013年建置AI智能核賠系統，初期即導入大數據分析的前置作業，藉由分析大量的歷史理賠案件以找出可能風險因子，接著蒐集全台理賠人員的專業經驗彙整出風險檢核點，經過五年的賠案累積學習，理賠人員持續回饋經驗，增加並細分風險檢核點，不僅加快案件處理效率，錯誤率也同步降低。目前富邦產險個人健康傷害險所有的理賠案件都先透過AI判讀後再由人員來判斷。

陳維格指出，專業的人做專業的事，才能發揮理賠人員最高的價值。過去理賠案件是由理賠人員逐件審核，風險的判斷可能會因處理人員的年資深淺而導致標準不一，且人工處理時間相對比較久。富邦產險自從導入AI智能核賠系統後，可由系統迅速進行案件風險判讀，判讀為低風險的案件即進行快速理賠，客戶最快1天就能拿到賠款；高風險的案件則由系統自動警示，由專業的理賠人員進行進一步調查及審核，減少詐賠案件。

陳維格說，持續發展以客戶為中心的創新科技是客戶服務的核心價值，未來富邦產險將持續優化AI智能核賠系統，運用的場景及險種會更多元，導入更多風險因子，風險判讀更加迅速、精準，目標是將AI自動審核的案件數提升至八成，理賠人員則專責於高風險案件的處理，以提供客戶更快速優質的服務。