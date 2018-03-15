中華電信親子數位嘉年華FunPark互動雙語學習免費送

為歡慶一年一度的兒童節，將送給家長與小朋友們一份兼具雙語學習與娛樂的兒童節禮物。中華電信將於107年3月15日至4月30日推出「親子數位嘉年華」活動:共有「全站訂單歡樂申辦送｣﹑「指定智慧手錶﹑MOD親子包月加碼送｣提供優惠好禮； 客戶只要上華電信數位門市線上申辦業務完成，皆享「FunPark 童書夢工廠」免費贈送，包含:(1) 三隻小豬 (2) 長髮姑娘 (3) 小紅帽 (4) 小木偶奇遇記，共4本互動雙語經典童書繪本；此外，同期間成功申辦FunPark兒童智慧手錶，加碼再送專屬智慧錶套；申租MOD 199親子包月服務，可獲贈「FunPark 童書夢工廠」3 個月服務序號；總價值超過1,450元的訂單歡樂申辦禮，只要透過「FunPark 童書夢工廠」APP在手機﹑平板皆可使用，讓隨時隨地輕鬆閱讀成為大﹑小朋友最好的兒童節禮物！

於活動期間內，中華電信數位門市成功申辦全站各類型業務，含:行動﹑寬頻HiNet光世代﹑國際漫遊﹑行動預付卡儲值成功用戶，皆可獲得超過逾四十五萬家長感動下載-兒童互動式電子童書「FunPark童書夢工廠」App好禮，免費獲得互動雙語電子童書繪本4本；包含最受小朋友歡迎的經典暢銷童話故事: (1) 三隻小豬 (2) 長髮姑娘 (3) 小紅帽 (4) 小木偶奇遇記，中/英文雙語發音繪本與互動小遊戲陪孩子度過歡樂童年。

中華電信獨家主打親子安全的FunPark兒童智慧手錶，是全球首款結合「Google定位圖資+雙語有聲故事書」的兒童智慧手錶，提供即時通話、Google定位服務，創造智慧穿戴商品銷售佳績。於107年3月15日起至4月30日申辦指定FunPark兒童智慧手錶，即贈送專屬掛脖智慧錶套或錶釦1組(市價599元)，讓小朋友幫專屬自己的手錶變裝換心情。

於107年4月1日起至107年4月30日於數位門市申辦中華電信MOD「親子199」影音，篩選兼顧娛樂與教育性的精彩影片，還有優質獨家雲門舞集律動影片、相聲瓦舍內容等，每天不到7塊錢(月繳199元)，不論是家長或是大朋友﹑小朋友皆能夠透過MOD於電視機前，輕鬆以家庭偏好欣賞闔家親子專屬內容，活動期間內再送您「FunPark童書夢工廠」App三個月的服務，陪伴孩子成長不能等，敬請鎖定中華電信數位門市線上申辦。

中華電信數位門市活動網址：https://eshop.cht.com.tw/BasicPromo/2018funpark.html