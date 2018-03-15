最強自助餐廳 SUNNY BUFFET進駐敦北商圈

耗資一億兩千萬打造！全新自助餐廳SUNNY BUFFET十一月正式進駐敦北黃金商圈，擁有挑高16層樓用餐空間，消費者可以感受日光灑落的浪漫氛圍，現場最多可容納300個座位，另有兩間獨立包廂。SUNNY BUFFET菜色主打品寶島精神，由主廚精心挑選台灣在地食材，製作成百道的中西佳餚，共有早餐、午餐、下午茶、晚餐等四個時段，價格從480元到1180元不等。

SUNNY BUFFET規劃8大餐區，包含提供刺身、手卷等…超過40種菜色的「生鮮吧」；匯聚台灣傳統美食米製品的「蒸煮區」；結合義、印、美、日、東南亞以及中式麻辣、養生、煲類、椒鹽美食的「異國饌」；選用鮮蚵現煎製成蚵仔煎類的「鐵板煎台區」；將三星蔥等在地食材，融合義式料理現烤「披薩窯烤區」；巧用直火以及旋轉烤爐，製成讓肉食控難以抗拒的脆皮烤鴨、新屋鵝肉、現烤牛排、羊排、鮭魚、燒臘等多樣化肉類料理的「爐烤燒臘區」；以及各類中西式甜點的「手做甜點區」，總菜色共計超過100道。

為強調食物的本質，並支持在地農業食材，SUNNY BUFFET用心挑選多種台灣在地食材，包含來自花東、東石、萬丹、朴子、台南、新屋、新竹等各個縣市的好味道，透過菜單設計和主廚的巧手，製成餐檯上各式美饌，除了市面上BUFFET涵蓋的中西式料理，SUNNY BUFFET針對台灣特色美食，引進各類經典台式料理，鹹食包括經典滷肉飯、雞肉飯、紅蔥粿、現煎花枝、蝦仁、蚵仔煎及現煮麵類等。甜品則推出復古「汽笛麵茶推車」，將麵茶搭配椪餅促成絕佳滋味，另有養顏美容的石花凍、古早甜食綠豆蒜，顧客可透過味覺、聽覺、視覺回想台灣人記憶中的美味，嚴格篩選的食材配合主廚精湛手藝，呈現各種簡單但非凡的美食，三代同堂前來分享，更加凝聚美好回憶。