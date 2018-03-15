川普反對機率低 台灣旅行法可望明日生效

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國國會於本月6日送交白宮的《台灣旅行法（Taiwan Travel Act）》，按國會立法程序，美國總統川普必須在10日內簽署，如未簽署，法案也會自動生效，由於《台灣旅行法》在美國眾、參議院都是無異議通過的，川普動用否決權的機率並不高，明日可望自動生效。

1979年台美斷交，從此美國官員赴台不能有國防、外交方面的交流，台灣官員也不被允許訪問華盛頓。《台灣旅行法》生效後，各層級台美雙方官員均可互訪。目前僅待總統川普簽名，法案即可生效，而美國總統對於兩會有共識通過的法案，動用否決權的機率不高。若未簽署，十天之後法案將自動生效，生效日就在明天。

《台灣旅行法》通過後，中國外交部曾發出嚴厲批評，指責此法案的部分條款嚴重違反「一個中國」政策，要求美國「停止美台官方往來、提升實質關係」。而《環球時報》也發表社評，呼籲川普否決法案，表現出美國領導人應有的冷靜和清醒。

新上任的外交部長吳釗燮則表示，一中原則是要由各方來判定，持續打壓的方式對於兩岸關係並沒有實質的幫助，台灣人民期許臺美中三方關係能以積極正面的態度改善。

外交部發言人李憲章也表示，感謝美國國會參眾兩院在強化雙方官員互動交流中展現一致行動，樂觀其成。