賴清德：讓生醫產業發展為下一個兆元產業

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）行政院長賴清德今（15）日在行政院會聽取科技部「生醫產業創新推動方案執行績效」報告後表示，推動生醫產業發展已見初步成效，未來在策略上發揮小國大戰略，和更多國際伙伴一起打拼，讓生醫產業發展成為下一個兆元產業。

科技部指出，106年度生醫產業民間投資額達526.2億元新台幣，較前一年增加16.8億元，成長3.3%；投資案更達118件，較上一年成長25.5%，有效拉動國內資本投資成長。

「生醫產業創新推動方案」推動至今，我國廠商所開發的新藥共計有5個品項獲得國際認證，106年由本土廠商研發的新藥中也有3個品項成功在台上市；另外，我國醫療器材產品共計55項獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的FDA 510(K)上市核可，其中更包含了37項的高值醫材，將台灣品牌成功打入國際高端市場，創造台灣精品形象。

賴院長表示，推動生醫產業發展為蔡英文總統「五加二」產業創新中的重要政策之一，落實執行尤其關鍵。在新藥與醫材研發、法規環境改善、資本市場調整、人才培訓，以及建構產業生態系等方面，已見初步成效，請持續精進。

賴院長指出，後續應加強推動以下工作：首先，國家生技研究園區完竣啟用後，應以促成國家科技研發、知識創新與產業提升為使命，使台灣成為國際級的生醫創新研發樞紐。

其次，在連結未來產業發展與國人健康照護方面，積極落實精準醫療、特色醫療、智慧醫療等相關工作，另在策略上發揮小國大戰略，和更多國際伙伴一起打拼，讓生醫產業發展成為下一個兆元產業。