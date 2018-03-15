台北米其林指南預購　購買族群36歲以上為主7成以上是男性

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）台北米其林指南星級餐廳公布後，實體書籍也受到美食饕客引頸企盼，《2018 台北米其林指南Taipei：The MICHELIN Guide 2018》中英對照版將於本（3）月31日上市！網路書店業者表示，定價新台幣650元的指南，昨（14）日開放預購，單日熱銷突破500冊，購買者以36歲以上會員為主，其中7成以上是男性。



《米其林指南》（法語：Le Guide Michelin）是法國知名輪胎製造商米其林公司所出版的美食及旅遊指南書籍的總稱，其中以評鑑餐廳及旅館、封面為紅色的「紅色指南」（法語：Le Guide Rouge）最具代表性，所以有時《米其林指南》一詞特指「紅色指南」。除了紅皮的食宿指南之外，還有綠色封面的「綠色指南」(法語：Le Guide Vert)，內容為旅遊的行程規劃、景點推薦、道路導引等等。

除中文版熱銷外，博客來也觀察到《米其林指南》系列外文書品項，只要以香港、澳門等亞洲地區作為指南主題，銷售就會較其他地區高出兩倍以上，突顯讀者對於亞洲飲食有比較高的期待值與購買欲。看好這一波饕客商機商機，博客來即日起推出「享受吧!有他帶路的美味!」，美食指南、主廚食譜書展，參展商品5折起，預計將為「美食主題旅遊」類型書籍帶來超過兩倍以上的業績成長。

現正預購中的《2018 台北米其林指南Taipei：The MICHELIN Guide 2018》，是台灣首本米其林評鑑指南，嚴選台北市100家以上餐廳與25家旅館，並給予美食界最具權威的評選殊榮，台北美食餐廳更是整本書的焦點，透過每年評獎不僅為其所選出的餐廳創造價值，也有助於宣傳當地美食，從而增加城市及國家的旅遊吸引力。老饕、書迷們值得收藏的美食指南。對於熱愛美食的朋友來說，即日起可透過博客來購買《2018 台北米其林指南》來按圖索驥，大啖美食。