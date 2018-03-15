國際研究：瓶裝水檢測出疑似塑膠微粒　應是封裝程序導致

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）研究人員檢測來自九個國家逾250瓶瓶裝水，發現世界知名瓶裝水疑似遭到塑膠微粒污染，是否會危害健康尚不清楚。這項由紐約州立大學教授Sherri Mason領導的瓶裝水檢測結果已於14日刊登在Orb Media。

據Orb Media報導，來自法國、德國、美國、墨西哥、泰國等九個國家，共計11個品牌逾250瓶瓶裝水樣品，每一瓶水從500毫升到2公升不等。經過檢測，發現含有聚丙烯(Polypropylene)、尼龍(nylon)與聚對苯二甲酸乙二酯(polyethylene terephthalate)，也就是俗稱的PET。

結果顯示，平均93%的瓶裝水都有檢測出塑膠微粒的殘留，從Aqua, Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life等11個知名瓶裝水，每一升水中有10.4顆塑膠微粒而每一顆微粒的大小約0.10毫米。

紐約州立大學教授Sherri Mason接受《法新社》（AFP）的訪問時表示，我想這些應該是來自封裝過程，也就是來自塑膠瓶本身，如瓶蓋及工廠進行封瓶程序時所致。

非營利組織Oceana負責人Jacqueline Savitz表示，目前最緊急的事就是讓瓶裝水成為過去式。

據Orb Media報導，瓶裝水在全球飲料市場是增長最快的飲品，每年可產出1,470億美元。

《Ouest France》報導，檢測報告顯示，玻璃瓶裝水也有塑膠微粒的殘留。另外，前不久Orb Media也曾報導，水龍頭的水質也含有少量的塑膠微粒。到目前為止，這些顆粒對於人類的健康是否會有危害健康的風險尚不得而知。